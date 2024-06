El Gobierno anunció a la nueva secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia

Capital Humano comenzará a distribuir los alimentos retenidos

El hallazgo de las 6 toneladas de alimentos para comedores comunitarios retenidos en galpones derivó en un escándalo político y judicial que la administración libertaria aún no logra controlar, pese a la búsqueda de "chivos expiatorios" por parte de Pettovello y a la defensa del presidente Javier Milei de la actuación de su ministra.La actual presidenta del Consejo de Políticas Sociales llegó a dicho cargo en abril pasado, en reemplazo de Gerardo Marcelo Hita. Previamente fue subsecretaria de Políticas Sociales de dicho organismo y anteriormente ocupó el cargo de directora general de Articulación Público Privada en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.En paralelo a la designación de nuevos funcionarios, Capital Humano comunicó esta tarde cómo será el operativo de distribución de alimentos ubicados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, que comenzará este martes.En línea con eso, se firmó un convenio con la Fundación CONIN para que, por medio de sus 64 centros de distribución, comedores y merenderos, facilite la provisión de más de 465 mil kilos de leche en polvo para los sectores más vulnerables.Según se estimó, la entrega de la mercadería se extenderá por dos semanas, "teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos". Los camiones del Ejército comenzaron a llegar esta tarde a los galpones de Villa Martelli, según informaron en C5N.Cabe recordar que la Justicia tiene abiertas dos investigaciones en distintos juzgados vinculados a los alimentos retenidos por Capital Humano en Villa Martelli (Buenos Aires) y en Tafí Viejo (Tucumán).Además, Pettovello y De la Torre fueron denunciados en el ámbito judicial por el presunto pago de sobresueldos a través de contrataciones de personal mediante un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). La presentación fue realizada por la asociación civil Arco Social.La presentación es por las contrataciones realizadas de manera irregular por el Ministerio de Capital Humano, a través de la OEI, que se revelaron en C5N, “con el fin de aparentar el empleo de alrededor de cien personas, quienes nunca prestaron funciones, con el fin de desviar dichos fondos al pago de sobresueldos y a la compra de dólares estadounidenses en el mercado ilegal, generando una inmensurable afectación de las arcas del Estado Argentino”, según dice la denuncia.Asimismo, el Gobierno desmintió que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, haya presentado su renuncia tras el escándalo por los alimentos almacenados y las contrataciones irregulares en áreas de la cartera."El apoyo a la ministra Pettovello es total, no solo de parte del presidente Milei sino de cada uno de los funcionarios que formamos parte de este Gobierno", sostuvo en la habitual conferencia de prensa, y aclaró: "Jamás estuvo por renunciar. A pesar de no poder entender lo que nos vamos encontrando en el camino cada día que avanzamos hacia el ordenamiento de la Argentina".