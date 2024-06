El Gobierno denunció en la Justicia al ex secretario de Niñez y Familia

El escándalo por los alimentos almacenados en depósitos y las irregularidades que trascendieron desde la secretaría de Niñez y Familia terminaron con el despido de Pablo De la Torre, titular de la entidad que depende del Ministerio de Capital Humano.



En las últimas horas, el Gobierno denunció al ex funcionario en la Oficina Anticorrupción para que se investigue su accionar en esa cartera de Estado. Esto se dio luego de que se diera a conocer que no notificó la fecha de vencimiento de los alimentos almacenados. Por el momento, se desconoce quién será su reemplazante.



De La Torre fue denunciado porque habría contratado más de 100 personas por afuera del Estado, a través de lo que se conoce como OEI, Organización de Estados Iberoamericanos. Si bien es legal que se puedan emplear consultores externos, el problema surge porque se habrían fichado personas ajenas a la institución, para complementar sueldos de aquellas que sí trabajaban.



Desde Capital Humano existe la sospecha que esa plata de sueldos servía para comprar dólares que luego habrían aparecido en bolsos.



Aunque De La Torre lo niega tajantemente, en Capital Humano aseguran que en enero, febrero y marzo se contrataron 100 empleados paralelos, por lo menos. El funcionario Federico Fernández lo habría reconocido. Según la información que trascendió, había entre 120 y 130 personas que no cumplían funciones específicas.



Esto llevó a que desde esa cartera de Estado además lo denunciaran penalmente este viernes por averiguación de ilícito. La causa se sorteará el lunes en la Justicia. Cuál es el trasfondo del despido del ex secretario El otro motivo del desplazamiento de De La Torre sería porque “nunca le informó a Pettovello la fecha de vencimiento de la leche en polvo y de otros productos que todavía no están vencidos, pero que están próximos a vencerse y que la ministra se enteró por estas horas”.



A esto se suma que la responsabilidad de los galpones donde se guardan esos alimentos es competencia de la dependencia que hasta este jueves estaba a su cargo.



Mientras tanto, personal del Ejército llegó al centro de distribución de Villa Martelli antes del mediodía para hacer tareas de reconocimiento de los productos a mover. (TN)