Desde la sede de la Facultad de Trabajo Social (UNER) partió esta mañana un colectivo hacia Buenos Aires con 50 estudiantes universitarios para presenciar la Marcha Federal en defensa de la Educación Pública y las universidades nacionales ante “el ajuste y el desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei”.la secretaria general de SITRADU, Sofía Cáceres Sforza. De acuerdo a lo que comentó, desde las sedes sindicales de Agdu y Apuner también salieron micros hacia Buenos Aires.En Paraná, la actividad central será una marcha que empezará su concentración a las 16 del martes en Plaza 1° de Mayo y terminará frente a Casa de Gobierno; y se sumarán de Anses, Enacom y Agricultura Familiar. “Se sostendrán convocatorias en toda la provincia, lo que demuestra que sobra fuerza y lucha para defender la universidad y la ciencia pública, enfrentar el DNU, la Ley Bases y el Pacto de Mayo, que vienen a reventar los derechos conquistados por la clase trabajadora”, fundamentó la dirigente sindical.“En las universidades no hay adoctrinamiento; se construye pensamiento crítico y colectivo, que defendemos, y que por eso hoy necesitamos que seamos miles en las calles para frenarle el carro a Milei, pero con esta movilización no alcanza. Tenemos que seguir en un plan de lucha contra el DNI, la Ley Bases y el Pacto de Mayo. No podremos defender la universidad y la ciencia pública hasta que no tiremos este proyecto ajustador y represivo porque seguirán avanzando contra nuestros derechos”, expuso la universitaria.En tanto, un profesor en la Facultad de Trabajo Social, Alejandro Haimovich, sumó: “Desde el sector docente, peleamos por nuestro salario, que desde hace mucho y agudizado en el gobierno de Milei, ha ido perdiendo su poder adquisitivo de manera brutal frente a la inflación y el ajuste. Todos los sectores trabajadores estamos siendo objeto de la motosierra y la licuadora”.“Nos movilizamos por condiciones de trabajo y salario digno, además de las reivindicaciones vinculadas a la comunidad universitaria, como el presupuesto y las becas para estudiantes; y contra la desregulación del mercado de alquileres que también afecta a nuestros alumnos”, sentenció.