Pérez: "La universidad pública tiene un valor que la sociedad va a defender"

Sebastián Pérez, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, donde se refirió a la situación que atraviesan las universidades nacionales.



“La marcha de este martes será una muestra y reclamo, pero no solamente de quienes hoy están en la universidad, que son los estudiantes, el personal docente, no docente y administrativo. Me sorprendo gratamente cuando recibimos mensajes de graduados de toda la universidad que nos preguntan a qué hora y dónde es la concentración, porque quieren marchar. Eso da una idea más amplia que la coyuntura, es el sentir de quien pasó por la universidad pública. Ven que en este momento se siente atacada, no solo por el presupuesto, sino atacada mediáticamente, a través de las redes sociales, a través de grandes faltas a las verdades”, expresó.



En ese sentido, recordó que “ingresé a la facultad en momentos en que salía la Ley de Educación Superior y salimos a marchar. En 2001 hubo un recorte presupuestario del 13 por ciento y salimos a marchar”.



“El comunicado que sacó la Subsecretaría de Políticas Universitarias del desembolso que hubo hoy, es fruto de lo que se convoca para mañana. Se prevé que sea una marcha multitudinaria en Buenos Aires y esperemos que sea igual en Paraná, Villaguay, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Concordia”, dijo.



Comentó que “nuestra facultad, al igual que otras unidades académicas de la universidad, tiene un presupuesto asignado. Es entre un 7 y 10 por ciento de todo el presupuesto universitario. Eso es lo que está en discusión. Los incrementos salariales no han ido acompañando la inflación. Lo que está en discusión es la inversión en funcionamiento. No es solo pagar los servicios, es becas, comedores, capacitación docente, pos grados para graduados y estudiantes, todo lo que complementa el funcionamiento de las clases”.



“Nuestra facultad tiene un presupuesto que si lo proyectaríamos no superaría mitad de año. Por suerte, y por una excelente gestión de austeridad de la universidad y del equipo, de nuestro rector Sabella y su equipo, tenemos un remanente que nos permite sostener esto un poquito. Pero estaría pasando lo que nos pasa en nuestras casas, en épocas de crisis gastamos nuestros ahorros y no sabemos qué va a pasar mañana”, dijo.



“Estamos en una situación crítica. Hoy tuvimos una clase pública en la facultad, donde pudimos explicar la situación y creemos que esto no se termina acá. Soy medio optimista en el sentido de que por la marcha hubo desembolsos hoy, hubo promesa de aumento, hubo una reunión para el 30 de abril con el Consejo Interuniversitario Nacional, tengo esperanzas de que esto se vaya acomodando”, expresó.



Comentó que la consigna de convocatoria a la marcha es “defendemos la universidad pública, no es una marcha contra alguien”.



Sobre el discurso del presidente Javier Milei en cadena nacional, dijo: “Preocupa mucho porque uno ve el esfuerzo que está haciendo la sociedad en los impuestos, recorte salarial, incremento de los alimentos y en su hogar. Si esto es mitad de camino, realmente preocupa. La universidad está haciendo un sacrificio muy grande en lo salarial y muchas cuestiones. Hay un compromiso de trabajo muy grande y la sociedad ve en la universidad una institución seria, es de las más prestigiosas del país”.



“La universidad no es la UBA solamente. La UBA es una universidad muy importante, ha dado cinco Premios Nóbeles. Pero una universidad como la nuestra, que está enraizada en la provincia, que tiene sedes en Paraná, Gualeguaychú, Villaguay, Concepción del Uruguay, Concordia, que tiene actividades académicas a lo largo y ancho de la provincia, tiene un sentido particular. Las gestiones de las distintas facultades tenemos vínculo con el sector productivo. Las facultades sociales tienen permanente vínculo con el estado y con el sector privado. Económicas, que es donde me toca estar hoy, tiene vínculo con desarrollo productivo, social, emprendedores. Eso es un valor agregado que la sociedad ve. La universidad pública, de calidad, seriamente gestionada, genera un valor que la sociedad va a salir a defender”, remarcó.



Destacó que cumplió dos años de gestión y manifestó estar “muy contento con lo logrado. La Facultad de Económicas se asentó en la apertura con la sociedad, tenemos carreras de calidad, muchos programas de extensión. Un graduado de nuestra facultad, con nuestro título de grado, Licenciado en Economía, acreditó un posgrado en Bélgica, donde está trabajando para el Banco Europeo. Tenemos una universidad de calidad”. Elonce.com