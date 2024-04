AGMER “no consiente ningún tipo de presentismo sobre el salario docente”

Política Propondrán pagar plus salarial a docentes con asistencia perfecta en Entre Ríos

Este viernes se conocieron declaraciones del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, quien adelantó que se propondrá el pago de un plus salarial para los docentes que tengan asistencia perfecta al aula, tal como comenzó a implementarse en la provincia de Santa Fe.La palabra de Agmer no se hizo esperar y la Comisión Directiva Central del gremio emitió un comunicado.E insistieron en que “en ningún ámbito de discusión formal o informal se ha tratado este tema. Estas declaraciones mediáticas generan alarma y confusión ante los compañeros docentes. Como mínimo configura un acto irresponsable y equivocado, que además obstaculiza cualquier tipo de negociación paritaria salarial, proceso en el cual nos encontramos inmersos gobierno y sindicato”.“Al mismo tiempo recordamos que tanto AGMER como CTERA tenemos un posicionamiento claro e histórico frente a este tipo de iniciativas que el neoliberalismo pretende imponer bajo distintos disfraces (ítem aula, presentismo, premio, etc). Lo más grave es que esto ocurre en el marco del ajuste más feroz sobre la educación pública y los trabajadores. La solución al recorte del Fonid y Conectividad por parte del gobierno de Milei jamás puede ser poner la salud de los trabajadores de la educación como variable de ajuste. El presentismo no es un premio, es un código extorsivo sobre derechos laborales y humanos como las licencias por salud, por cuidado de familiar y el derecho a la huelga”.Finalmente, el gremio expresó que el gobierno de la provincia “debería estar exigiendo a la Nación la continuidad de los fondos, programas educativos y subsidios que recortaron como parte del ajuste sobre nuestro pueblo. Y si dispone de más fondos que los que está planteando en las discusiones paritarias, debe volcarlos al básico de los trabajadores que está muy por debajo de la línea de pobreza”.