Gremios docentes de Santa Fe rechazan incentivo a la “asistencia perfecta”

Los equipos legales de Amsafé trabajan en la presentación que se realizará este jueves en el ámbito paritario. El Gobierno ultima detalles de la convocatoria.Los docentes públicos de Santa Fe nucleados en Amsafé aguardan ser convocados oficialmente por el Gobierno provincial para un nuevo encuentro paritario que fue acordado para este jueves 18 de abril. Allí plantearán el rechazo al incentivo o "premio" por “asistencia perfecta”.Es que el anuncio del incentivo a los docentes públicos que tengan asistencia perfecta no fue bien recibido por los gremios que nuclean a los maestros de la provincia de Santa Fe. Amsafé, Sadop y UDA manifestaron su rechazo a la propuesta que califican como “arbitraria” y “unilateral”.Fuentes allegadas al gremio de los maestros públicos adelantaron que este jueves –fecha en la que tendría que volver a reunirse la paritaria docente, aunque aún no fue convocada oficialmente- plantearán el rechazo rotundo a la medida.“Vamos a exponer la arbitrariedad y la unilateralidad de la decisión del Gobierno provincial. La paritaria es el espacio de discusión para plantear cuestiones como condiciones de trabajo, carrera docente y todo lo que afecta a la escuela y a los docentes", indicaron.En este sentido, expresaron que "el incentivo no se planteó en este ámbito". "Luego de la paritaria, pondremos en consideración lo que plantee el gobierno y vamos a evaluar las acciones a seguir en la próxima asamblea provincial", señalaron.El Plan Asistencia Perfecta es un incentivo económico para aquellos docentes que no se ausenten de las aulas. Habrá bonificaciones mensuales y también trimestrales de acuerdo a lo informado este lunes por el ministro de Educación, José Goity, junto a su par de Economía, Pablo Olivares.Se trata de un incentivo mensual por asistencia, que representará una bonificación no remunerativa conforme a los siguientes montos: Para los agentes titulares e interinos que no registren inasistencias en el mes respectivo:$ 57.400 por cargo docente$ 114.800 para cargos directivos y de supervisión$ 4.784 por hora cátedra de nivel superior$ 3.827 por hora cátedra de otros nivelesEn tanto, para los agentes titulares e interinos que registren solo una inasistencia en el mes respectivo:$ 28.700 por cargo docente$ 57.400 para cargos directivos y de supervisión$ 2.392 por hora cátedra de nivel superior$ 1.914 por hora cátedra de otros niveles (Aire de Santa Fe)