Santa Fe: Pagarán hasta $ 114.000 pesos extra a docentes con asistencia perfecta

“Queremos premiar a los docentes que hacen un esfuerzo extraordinario”. Estas fueron las palabras que utilizó el ministro de Educación santafesino, José Goity, al anunciar la implementación de un programa "Asistencia Perfecta", que brindará un fuerte incentivo económico, mensual y trimestral a los docentes que no falten. El sistema se autofinancia: cada recurso que se aporta al incentivo se genera en el ahorro de los reemplazos docentes.Los ministros de Educación, José Goity, y de Economía, Pablo Olivares, anunciaron la creación de un incentivo mensual y otro trimestral para premiar la asistencia docente, que implicará que un maestro que se inicia y con un solo cargo, va a percibir $ 57 mil más por mes, y el de cargo más alto, sumará $ 114 mil pesos. Si además tiene asistencia perfecta en el trimestre, se le suma 86 mil al de cargo más bajo y $ 172 mil a los cargos más altos. Es decir: el docente de cargos más bajos que tengan asistencia perfecta en el trimestre tendrán en suma 257 mil pesos aproximadamente en concepto de incentivo en ese período, y los de cargos más altos sumarán más de $ 500.“Queremos premiar a los docentes que hacen un esfuerzo extraordinario”, dijo Goity, y agregó: “Es un reconocimiento a quienes tienen asistencia perfecta a su lugar de trabajo, acompañando y sosteniendo los procesos pedagógicos y educativos”.Asimismo, el ministro de Educación recordó: “El año pasado, los santafesinos, a través de los recursos que el Estado destina a educación, pagó 100 mil millones de pesos en reemplazos. La proyección para este año son 250 mil millones. Es mucho dinero, entonces empezamos a trabajar en acciones que reviertan esa situación”.Luego, remarcó: “Hay muchas cosas que tienen que pasar para que un chico aprenda, pero lo más importante que el Estado ofrece es el aula, el docente y la experiencia pedagógica y de aprendizaje. Para eso necesitamos que los docentes estén regularmente en las aulas”.Por su parte, Olivares explicó que “el problema del ausentismo se lo percibió como un problema educativo, antes que presupuestario,” y que “el gobernador lo tomó ante la necesidad de resolver un problema que afecta los aprendizajes”. Según el ministro de Economía, “se plantea premiar con un beneficio no salarial” a los docentes con asistencia perfecta.“Es una bonificación por encima de los salarios, un método que apunta a premiar a aquellos que no han tenido inasistencias o solamente una”, detalló y agregó que este incentivo mensual “se actualizará mediante el mecanismo porcentual en que se actualicen los salarios docentes”.Goity además aclaró que es un incentivo “para el docente que no hizo uso de las licencias”, pero también fue contundente: “No le vamos a descontar un solo peso a ningún docente que pida licencia; pero este premio está para aquellos que no solicitan licencias justificadas o injustificadas”.Sobre el final, el funcionario explicó que la medida “apunta a redistribuir los recursos presupuestaros que se invierten en educación, reduciendo lo que se abona en carácter de reemplazo de quien a falta, a premiar a quien nunca tiene inasistencias o que solamente tuvo una”.Se trata de un incentivo mensual por asistencia, que representará una bonificación conforme a los siguientes montos:Los agentes titulares e interinos que no registraron inasistencias en el mes respectivo:- $ 57.400 por cargo docente al mes;- $ 114.800 por cargos directivos y de supervisión- $ 4.784 por hora cátedra de nivel superior- $ 3.827 por cada hora cátedra de otros nivelesEl máximo por agente es $ 114.800.En tanto, para agentes titulares e interinos que registren sólo una inasistencia en el mes respectivo, los montos serán estos:- $ 28.700 por cargo docente al mes;- $ 57.400 por cargos directivos y de supervisión- $ 2.392 por hora cátedra de nivel superior- $1.914 por cada hora cátedra de otros niveles.El máximo por agente es de $57.400.Cabe acotar que a ese reconocimiento mensual se suma un incentivo trimestral por asistencia, que suma otra bonificación no remunerativa. De esta manera, los agentes que no registraron inasistencias en los trimestres anteriores, en julio, octubre y enero, recibirán:- $86.100 por cargo docentes;- $172.200 por cargos directivos y de supervisión.- $7.175 por hora cátedra de otros niveles.El máximo por agente será de $172.200.Vale señalar que los montos, tanto los montos mensuales como en los trimestres se actualizarán de manera trimestral conforme a la variación porcentual del salario docente.Durante los meses de enero, febrero y marzo cada agente percibirá un monto equivalente al promedio mensual que haya percibido por el mismo concepto en los meses de abril y diciembre.Asimismo, vale agregar que en el mes de abril se abonará un monto equivalente al promedio de los 3 incentivos trimestrales que pudiera haber percibido el docente hasta enero. (La Capital)