Bordet: "El trabajo industrial es clave en el desarrollo de cualquier país"

Política Bordet fue electo vicepresidente de la Comisión de Industria en Diputados

Tarifa eléctrica

Situación política

El exgobernador y actual diputado nacional por Entre Ríos, Gustavo Bordet, fue electo vicepresidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación., de, expresó que “representa un desafío importante poder trabajar en todo lo que son normas, legislación sobre la industria argentina y particularmente lo que incumbe a la provincia de Entre Ríos, que es el propósito que más me importa. Esto tiene que ver con las relaciones que he tenido en mis gestiones como gobernador con la Unión Industrial Argentina y la Unión Industrial de Entre Ríos, donde llevamos adelante proyectos importantes, como por ejemplo la reducción impositiva y la eliminación de la Ley 4035 que gravaba las nóminas salariales en cargas patronales”.“También generamos promoción de cada puesto industrial que se generaba en la provincia para que sea subsidiado con un 80 por ciento equivalente a un SMVM para generar empleo dentro del sector privado, entre otras. Son decisiones y fruto del trabajo y consensos que hemos aplicado en la provincia. Lo haremos de manera análoga para favorecer la industria nacional y el trabajo industrial que es clave en el desarrollo de cualquier país y provincia”, dijo.Se refirió a la situación que atraviesan muchas empresas a las que les han llegado facturas de luz elevadas y señaló que “desde el justicialismo tenemos dos propuestas. Una tiene media sanción del Senado y fue presentada por el senador Edgardo Kueider. Estamos impulsando la sanción definitiva y representa una rebaja en el IVA que se cobra en las tarifas eléctricas de todo el país. Esto significaría la posibilidad de un alivio importante. Para Entre Ríos queremos el aumento de regalías que permitiría generar otro alivio”.Dijo que “el diputado Bahillo presentó un proyecto que también trabajamos en conjunto con Guillermo Michel, para poder generar a través de una empresa la posibilidad de comprar la energía de manera directa a Salto Grande. Hoy a la energía la compra CAMMESA, le paga cinco dólares el megavatio y se lo vende a Enersa a 40 o 50 dólares. Esto es muy injusto. Desfinancia los excedentes de Salto Grande que son de Entre Ríos. Pero, por otro lado, teniendo un precio justo implicaría reducir los costos que aumentaron y van a seguir aumentando porque todavía no se actualizó el valor agregado directo sobre el costo de la energía. Para esto se necesitan consensos, de todas las fuerzas políticas”.“Es importante que el gobierno entrerriano convoque a todos los sectores políticos para tratar y abordar este tema. Nos interesa tener políticas que, en un momento muy complicado, tengamos competitividad con una tarifa eléctrica acorde a lo industrial y a lo residencial”, agregó.El diputado se refirió a la actualidad política y a una posible firma del “Pacto de Mayo”. Opinó que “es complejo. El gobierno convoca a este pacto, invita a los gobernadores, después sale a descalificarlos, como también descalifica a los senadores, diputados y periodistas. Depende el estado de ánimo y los tuits que haga el consenso primero se hace y después se rompe. No hay claridad, certeza o previsibilidad. Esto preocupa porque se gobierna entre todos, no un sector de la sociedad o la política. A la Argentina le hace falta más federalismo, que tiene que surgir de manera auténtica. No puede surgir de manera cuasi extorsiva. No se les puede decir que si quieren el alivio fiscal deben votar el DNU. Ahí se entra en contradicciones”.Mencionó que “el gobernador de Entre Ríos está presentando un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia por los fondos adeudados de las cajas de jubilaciones. Ahora bien, el DNU que se está tratando deroga esa ley por la cual se le otorgan esos beneficios compensatorios a las cajas de jubilaciones. A estas cosas hay que encaminarlas políticamente, hay un gran desorden e incertidumbre. Eso es lo que hace que a cuatro meses de gestión todavía estemos en veremos y con las provincias cada vez más desfinanciadas y sin transferencias directas”.“Se sacó el FONID, los subsidios al transporte. Hace días que en Paraná no hay transporte público de pasajeros porque se quitó de manera intempestiva todo tipo de subsidios. Las obras están paralizadas en Entre Ríos. Son cosas que preocupan y hay que trabajar. No está en mi ánimo hacer una oposición que no construya. Hoy no hay una canalización política y hace que estas iniciativas generen mucha incertidumbre en el futuro”, finalizó.