Registran una serie de intentos de estafa con engaños de secuestros o accidentes

Fueron varios los ciudadanos de la localidad de Valle María (departamento Diamante), a quienes un desconocido les pidió que "pagaran rescate", en medio de una llamada sorpresiva, que principalmente atendieron adultos mayores."Afortunadamente ninguna persona fue víctima de este engaño. Sin embargo, urge advertir en prevención, mientras estamos recibiendo testimonios de quienes fueron contactados. Tenemos al menos 7 casos formalizados para investigar", afirmó a FM Estación Plus Crespo el Jefe Departamental Diamante, Esteban Allegrini.En ese sentido, el funcionario explicó cómo fue el ardid: "En horas de la mañana de este feriado, con intervalo de poco tiempo entre intento e intento, la guardia de Comisaría Valle María recibió el aviso de diferentes ciudadanos que daban cuenta de un relato coincidente: habían querido estafarlos. Fueron llamados a las 5:00, 7:50, 8:00, 8:40, 9:00, 9:30 y 10:00 de la mañana de este 1 de mayo. Les decían que un hijo, un padre u otro familiar, había sido secuestrado y debían pagar un rescate. Con muy buen criterio, estas personas cortaron el llamado, verificaron con su familiar que estaban bien y se comunicaron en forma inmediata con la comisaría"."Es importante que inmediatamente corten la llamada, para que la conversación no lleve a la persona -principalmente adultos mayores-, a ponerse nerviosos, ya que buscan infundirle temor o desesperación, para lograr coordinar el pago", comentó el Jefe Policial y agregó: "Si tienen el número de celular de su familiar, lo llamen o bien, directamente al abonado gratuito 101 nos piden colaboración, ya que sabremos informarle si existe o no ese supuesto secuestro que les plantean -que en todos los casos ha sido falso-"."La modalidad no es nueva, pero se vuelve a utilizar y debemos evitar que se cobre víctimas. En esta ocasión se focalizó en Valle María, pero no escapa que continúen en otra localidad. Es propicio este día de acercamiento familiar, para que alerten a sus mayores por si los llaman", recomendó Allegrini.