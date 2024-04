Bordet fue electo vicepresidente de la Comisión de Industria en Diputados

“Argentina necesita de la industria y en tiempos en los que se genera competencia desleal por importaciones que hacen peligrar miles de empleos, es nuestra obligación defender el trabajo y la industria argentina, y en ese camino nos van a encontrar”, expresó el ex gobernador Gustavo Bordet tras ser electo vicepresidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación.



El diputado entrerriano fue propuesto por sus pares de Unión por la Patria durante el encuentro en el que se constituyó esta comisión que será presidida por la chubutense Ana Clara Romero.



“En mi función tanto pública como privada he trabajado junto al sector industrial en lograr los acuerdos necesarios para poder generar desarrollo industrial, y tengo un profundo compromiso con el sector”, dijo Bordet.



“Hemos avanzado en la promoción impositiva, hemos eliminado en mi provincia un impuesto distorsivo que gravaba las nóminas salariales, tanto para aportes patronales como para los obreros industriales”, expresó el ex gobernador.



Puso de relieve además que durante su gestión se puso en marcha un programa de empleo a los jóvenes para facilitar su acceso al mundo del trabajo industrial.



“En un país que tiene tantas cadenas de valor como la Argentina es fundamental la apertura de mercados externos para poder llegar con nuestros productos al mundo y lograr competitividad con ingresos genuinos de divisas”, expresó Bordet.



Insistió en la necesidad de buscar los consensos "convencidos de que Argentina es un país que necesita de la industria y en tiempos en los que se genera competencia desleal por importaciones que hacen peligrar miles de empleos, este es un norte prioritario para poder defender el trabajo y la industria argentina, y en ese camino nos van a encontrar trabajando”, puntualizó. La propuesta La diputada Roxana Monzón propuso en nombre del bloque al diputado entrerriano como vicepresidente primero de la comisión. Explicó que el contador Gustavo Bordet fue dos veces intendente de la ciudad de Concordia y dos veces gobernador de la provincia de Entre Ríos, gestiones durante las cuales “ha impulsado numerosas políticas de promociones industriales y para la instalación de nuevas empresas y generación de empleo”.



La legisladora de Unión por la Patria afirmó además que la provincia de Entre Ríos fue una de las provincias que más a crecido en la última década y que el 90% de la industrias no pagan ingresos brutos”.



“Es para nosotros muy importante que el diputado Gustavo Borde sea vicepresidente de esta Comisión porque su rol en la industrialización en Entre Ríos y ha traído alivio fiscal tan necesario para el sector”, resaltó finalmente.