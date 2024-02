“Cocineras contra el hambre” aseguran que aumentó 40% la demanda en comedores

Política Organizaciones sociales protestaron frente a oficina local de Nación en Paraná

Cocineras y coordinadoras de comedores y merenderos comunitarios pertenecientes a diversas organizaciones sociales realizan este miércoles una jornada nacional de protesta denominadapara comedores y merenderos de distintos puntos del país.“Referentes de merenderos y comedores contarán cómo se trabaja en esos lugares y las necesidades de alimentos para que lleguen ya; porque, desde octubre del año pasado,y en enero no se ejecutó ni un peso”, expresó ael delegado provincial de Libres del Sur, Julián Jarupkin.Y continuó: “La ministra (de Capital Humano de Nación) Pettovello dijo que iba a recibir de a uno a quienes tengan necesidades del hambre, pero no se da cuenta que también. La burocracia y la insensibilidad con la que los trata es una característica que debería dejar de lado porque son tiempos de crisis y la cuestión alimentaria está en juego”.tratamos de ponerle un poco más de agua a la olla para repartir, pero la situación empieza a complicarse cuando llegan trabajadores con un empleo fijo o los jubilados”.“Desde octubre a la fecha, sostuvimos una racionalización porque sabíamos que venía un cambio de gobierno, entonces, intentamos estirar,”, indicó el referente social y amplió: “Cada merendero y comedor tiene sus redes de apoyo que, en su momento acompañaron, pero eso ya tampoco se puede continuar porque cada comerciante tiene que cuidar su bolsillo”.“Vivimos una situación bastante crítica en merenderos y comedores; desde el municipio nos ayudan muy poco, nos bajaron las partidas y, contó Estela, del Frente de Organización en Lucha (FOL). “Le agregamos un poco más de agua a la leche o más arroz y agua al guiso porque no contamos con ayuda de otra organización que no sea estatal y los alimentos salen de nosotros mismos”, indicó la cocinera.Cecilia, de Organizaciones Libres del Pueblo (OLP) Resistir y Luchar, por su parte, reveló:, los días lunes, miércoles y viernes; y la única ayuda que tenemos proviene del Banco de Alimentos porque el Estado se hizo a un costado y no mira las necesidades de la gente”.La mujer informó que desde la organización social a la que pertenece solicitaron una audiencia con la intendenta Rosario Romero “para que vea la emergencia alimentaria porquey el gobierno no ve que