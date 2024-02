Organizaciones sociales protestaron frente a oficina local de Nación en Paraná

Política UTEP pidió la declaración de emergencia alimentaria frente a un hipermercado

Integrantes de organizaciones sociales iniciaron este lunes la denominada "fila de la pobreza" en las inmediaciones al Ministerio de Capital Humano, en Buenos Aires, luego de que la titular de la cartera - Sandra Pettovello- anunciara la semana pasada que recibiría "una por una a la gente que tiene hambre" para así evitar intermediarios en la entrega de asistencia.La medida se replica en diversos puntos del país y, en Paraná, la concentración desarrolló en las inmediaciones de calles Enrique Carbó y Cura Álvarez, donde se encuentra la oficina local del ministerio de Capital Humano de Nación.“Reclamamos por la falta de alimentos porque la ministra Pettovello tomó la decisión en diciembre de no renovar los convenios de programas de Naciones Unidas, lo que hace que más de 41.000 comedores de todo el país se queden sin alimentos; son cinco millones de personas que no tendrían su plato de comida y su merienda por una definición política del gobierno nacional de no aportar al alimento del pueblo”, fundamentó auna de las referentes locales de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Evelina Closter.“Reclamamos que se renueven los convenios para que el alimento pueda llegar a los comedores, no solo de nuestras organizaciones, sino del pueblo en general”, sentenció la dirigente social.“Debido a que la ministra, quien dijo que iba a recibir a cada uno, en fila, nos encontramos en la oficina local del ministerio de Capital Humano de Nación, en calle Carbó 750, pero lamentablemente no hay nadie que pueda recibirnos; aún no hay un nombramiento concreto, pero los trabajadores nos recibirán igual para charlar sobre la situación y dar cuenta a sus superiores en Nación”, explicó el delegado provincial de la UTEP, Mauro Rossi. Y consideró que “es una ironía completa” el que, si Pettovello no está presente -en la oficina en Paraná- “exija a todos a viajar a Buenos Aires para ser recibidos”.“No hay más comida; sostuvimos los comedores con donaciones y lo poco que recibimos, pero vamos a una situación muy crítica”, argumentó Closter y amenazó: “El pedido es al Estado, en todos sus niveles, para que pueda dar una respuesta seria de una política alimentaria porque no queremos que la situación explote, pero no vemos otra posibilidad si no es con el alimento en nuestros comedores”.