UTEP pidió la declaración de emergencia alimentaria frente a un hipermercado

Política alimentaria

Lase moviliza este jueves a supermercados de todo el país para pedir comida yque, según denunció, hizo el Ministerio de Capital Humano.En Paraná, la medida se replicó frente al hipermercado de avenida Larramendi y calle Anacleto Medina. “Pedimos la declaración de la emergencia alimentaria para que el Estado diseñe políticas concretas de acompañamiento a esta situación porque, lamentablemente,”, comunicó ael delegado provincial de la UTEP, Mauro Rossi.El dirigente social apuntó quey cuestionó que, a causa de “la devaluación de la moneda y la inflación, que comió más del 200% de noviembre a la fecha, en ninguna de las casas alcanza para comer dos platos de comida al día”.El referente de UTEP en Entre Ríos aseguró que esa organización social brinda “una asistencia, en promedio a nivel provincial, de 100 raciones por comedor y merendero”. “Y son”, destacó.Durante la concentración, Rossi entregó “un petitorio en colaboración a la buena voluntad de los responsables del hipermercado para acompañar el hambre que pasamos, ya que los Estados nacional y provincial no dan cuenta de las políticas necesarias para sostener nuestras ollas en cada uno de los barrios”.Por su parte, la coordinadora del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Claudia Monzón, agregó: “Las organizaciones sociales, desde hace años,, porque es un problema de hace muchos años y hay que resolver”. “No puede ser que una necesidad tan básica como lo es comer no esté garantizada en Argentina, un país que produce alimentos”, sentenció y bregó “para que escuchen las autoridades, nacionales, provinciales y municipales, y que la gente pueda tener un plato de comida en su casa”.“Empiezan las clases y los niños tienen que comer porque sino no podrán aprender y estudiar; pero hoy en día no está llegando la comida para que coman dos veces al día, no tienen su merienda”, evidenció Evelina Closter de UTEP y MTE. “Pedimos al gobierno que nos escuche, que vea la realidad de lo que pasa en el país, porque necesitamos los alimentos para los niños y los ancianos que no se pueden mover de sus casas, a quienes a veces no podemos llevarles la comida a su casa, siendo que necesitan comer todos los días”.Cabe aclarar que la cartera deinformó quee informó que está "trabajando en transparentar la política alimentaria" del Gobierno."El Ministerio de Capital Humano obtendrá la nómina de cada persona (nombre, apellido y DNI) que asiste al comedor, lo cual permite identificar a los niños y familias con una mirada integral", explicó, y aseguró que(carne, verdura, huevo, leche, fruta) y así se garantiza una mejor nutrición en los niños".Anunció que "se implementaráque se realizará en conjunto con el Banco Nación y el Banco Mundial", mecanismo queResaltó "la simplificación administrativa para los comedores en el sistema de rendición" a través de la plataforma de Nación Servicios, así como "nominalizar a todos los niños y familias que concurran a los comedores" ydándoles directamente las tarjetas a los comedores".