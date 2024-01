Preocupación de docentes universitarios por posible atraso en cobro de sueldos

Paraná Teatristas convocan a una vigilia en Paraná contra la Ley Ómnibus de Milei

Los docentes y no docentes de al menos 20 universidades nacionales sufrirán retrasos en el pago de sus sueldos de enero, tras una medida del Banco Central de la República Argentina que impide a las entidades bancarias realizar adelantos para asegurar el pago de salarios del sector público.La Comunicación “A” 7674 del BCRA dispone que ningún organismo público estatal, de cualquier nivel, pueda hacer uso del acuerdo de adelanto con bancos para abonar sueldos. De esta manera, suspende una excepción financiera que permitía desde 2019 a los organismos estatales endeudarse para cubrir el pago de haberes: los bancos anticipaban el dinero a las instituciones (universidades, hospitales y otros organismos públicos), y ese monto se cubría luego al recibir el giro del Tesoro.en qué consiste la resolución y cómo afectaría a los docentes universitarios entrerrianos.“Se cayó una resolución que habilitaba a los bancos que administran sueldos de empleados estatales no financieros de todas las provincias, de municipios y universidades, a depositar los sueldos o el último día hábil del mes o el primer día hábil del mes, aunque las Provincias o Nación no hubieran hecho el giro del dinero. Entonces, empleados de universidades nacionales, el Conicet y otros organismos que cobran a través del Banco Nación, nos enteramos que no está asegurado el cobro en el primer día hábil del mes”, indicó.Para Cáceres Sforza, “la medida se da en el marco de un apriete general que está haciendo Milei a los gobernadores” y advirtió que “la caída de esa resolución afectará a muchísimos empleados provinciales y municipales”. “Es una movida de Milei para apretar por la falta de consenso para la ley ómnibus y por las movidas de la clase trabajadora, con paros y marchas en la calle, en repudio a ese proyecto”, apuntó.Si bien la sindicalista aclaró que “UNER no tiene convenio con Banco Nación, sino con Banco Galicia”, los docentes universitarios entrerrianos se mantienen “en alerta porque, al haberse caído la resolución del Banco Central, el Banco Galicia podría también optar por no transferir los sueldos en el primer día hábil del mes”.“Gracias a una política histórica de los trabajadores de las universidades nacionales, siempre se cobra en el primer día hábil del mes, pero con la modificación, hasta que el Tesoro haga la trasferencia del 3 al 10 de cada mes, quizás estaríamos cobrando en los primeros diez días del mes o después”, evaluó la politóloga que fuera precandidata a gobernadora por la lista Unidad de Luchadores y la Izquierda.Ahora, el pago de los salarios dependerá directamente de la transferencia de fondos del Tesoro General de la Nación al Banco de la Nación Argentina. Esto implica que se suspende el mecanismo habitual desde 2019, que permitía que los trabajadores cobrasen el primer día de cada mes aunque esa transferencia no se hubiera concretado.