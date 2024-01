Teatristas convocan a una vigilia en Paraná contra la Ley Ómnibus de Milei

Política El Gobierno haría nuevas concesiones para que se apruebe la Ley Ómnibus

Los integrantes del Colectivo de Teatristas Autoconvocados de Entre Ríos y del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, Daniela Osella y Pablo Vallejos, a través deinvitaron a sumarse a unacontra el proyecto de Ley Ómnibus que impulsa el gobierno de Javier Milei., junto a otras organizaciones barriales, de Educación y de Salud de la ciudad, vamos a reclamarque ganamos como sociedad y que, en definitiva,porque se atenta contra la cultura que es parte de nuestra identidad como pueblo, que forma parte de nuestra constitución como seres humanos, y muchos otros aspectos que están incluidos en el proyecto de ley, que está siendo discutido a las apuradas y contra el pueblo, además de pretender entregar al país a los grandes conglomerados de empresarios”, fundamentó a Elonce la actriz, directora de espectáculos y docente universitaria de teatro.. De hecho, la vigilia de este martes será parte de una acción federal que se dará en casi todas las provincias del país”., remarcó Vallejos y clamó por el “NO a las facultades delegativas de Milei”.“Queremos continuar con nuestras libertades democráticas y organismos culturales para que siga sosteniendo y promoviendo la cultura”, insistió.“Pretendemos que no se toque lo que la ley quiere destruir;Y exigimos a los legisladores que representen al pueblo porque hoy les pedimos que voten por el NO al proyecto de ley ómnibus”, coincidió Osella.como nos criticó Sturzenegger, quien nos acusó de ser parte de un partido político que milita., porque las artes no están solo en calle Corrientes de Buenos Aires o en Villa Carlos Paz”, fundamentó.