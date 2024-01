El Gobierno haría nuevas concesiones para que se apruebe la Ley Ómnibus

Política En el Senado arman estrategias ante el posible tratamiento del DNU de Milei

El Gobierno aceptaría limitar las facultades delegadas al Ejecutivo para votar la Ley Ómnibus el martes El ministro de Economía, Luis Caputo, cuando anunció el viernes la marcha atrás con el paquete fiscal de la ley. Foto: Xinhua., el clima en el palacio legislativo, con todo, quedó enrarecido por las marchas y contramarchas en torno dictamen de la iniciativa y a la embestida del propio Ejecutivo contra los gobernadores "aliados" a los que incluso amenazó con "dejarlos sin un peso", en referencia a una eventual poda en el envío de los fondos federales no coparticipables."Hasta que no esté hecha la convocatoria a la sesión, no se puede asegurar nada", se atajó una fuente legislativa de LLA consciente de las dificultades que registró el oficialismo para concretar el cronograma legislativo propuesto a comienzos de mes.El gobernador cordobés, Martín Llaryora, adelantó a FM Millenium que los diputados de su provincia podrían votar afirmativamente la iniciativa aunque aclaró que "en la parte de las facultades delegadas a Milei la vamos a acompañar, pero con limitaciones”.Es en este contexto que una importante fuente libertaria deslizó que estarían dispuestos a restringir la autoridad de Milei para "legislar" en lo fiscal y previsional. Y que esas reformas, como. "Si hacemos eso ¿Van a acompañar o van a seguir esperando qué?", se preguntó ante la consulta de Clarín.En el oficialismo buscan lograr consensos para dar media sanción a una normativa que consideran un paso clave en la señal de gobernabilidad que necesitan enviar a los mercados.