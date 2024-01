Conadu exigió al Gobierno nacional "el pago en tiempo y forma de los salarios"

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) le reclamó al Gobierno nacional "el pago en tiempo y forma de los salarios universitarios" y que "revierta inmediatamente" la decisión de demorar esa medida.



En un comunicado titulado "No al secuestro de nuestros salarios" la entidad planteó que le "exige al gobierno nacional el pago en tiempo y forma de los salarios universitarios".



El reclamo aparece tras la resolución del Banco Central que impide a las entidades bancarias realizar adelantos para asegurar el pago de haberes del sector público.



Esta medida, asegura Conadu, "impacta directamente en el personal de las universidades públicas, muchas de las cuales ya están comunicando que no podrán abonar los sueldos hasta que el Gobierno nacional realice las transferencias correspondientes en fecha no determinada".



Desde la entidad, consideraron que con esta decisión el Gobierno del presidente Javier Milei "somete a miles de trabajadores y trabajadoras del sector público a la incertidumbre respecto del cobro de sus sueldos".



Según plantearon, este "agravio se suma en las universidades a la situación de atraso salarial y congelamiento presupuestario que, en un contexto de altísima inflación, solo acelera un conflicto que la falta de respuesta de las autoridades nacionales no hace otra cosa que profundizar".



En esa línea, dijeron que "es inadmisible que se quiera sujetar el salario a los malabarismos de la timba financiera".



"Esta decisión, que pretende cerrar las cuentas acordadas con el FMI descargando el costo de la política de déficit cero sobre las espaldas del pueblo trabajador, forma parte también de la política extorsiva con que el gobierno nacional pretende arrancar a los distintos sectores políticos el apoyo a su programa de reformas regresivas y anticonstitucionales", resaltó Conadu.



Añadió que le exige al Gobierno de Milei "que revierta inmediatamente esta decisión, y que convoque de manera urgente a la paritaria universitaria que ya hemos reclamado en reiteradas ocasiones".



Asimismo, reiteró su rechazo al DNU y a la Ley 'Bases', "así como a la política de ajuste que está haciendo estragos en la vida de nuestro pueblo".



Conadu advirtió que "reunirá a sus cuerpos orgánicos para adoptar las medidas que esta situación demanda en defensa del salario y de la universidad pública".