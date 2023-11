Bordet garantizó pago de sueldos y aguinaldo: “Entrego una provincia ordenada”

Política Los legisladores nacionales electos recibieron sus diplomas de proclamación

“Y es un hecho inédito porque será la primera vez que, en un traspaso de mando, se deja un fondo de ahorro, de 47 millones de dólares para el gobernador que viene”

Bordet y dijo estar dispuesto a trabajar codo a codo con el mandatario provincial entrante “para defender que se restituyan los derechos coparticipables a Entre Ríos”.

y hoy los sueldos se pagan a término y, este mes, los pagaremos en cinco días y a más tardar, el 6 de diciembre se estará terminando de pagar los sueldos”

Los diputados nacionales electos, entre estos, el gobernador(en funciones hasta el 10 de diciembre) recibieron sus diplomas este martes en Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, registró“Es un momento muy emotivo porque es el comienzo de una nueva etapa y la finalización de otra, que ha sido muy intensa y que asumí y viví con mucha pasión y dedicación para llevar adelante a la provincia”, aseguró el legislador electo y mandatario entrerriano.De hecho,, pueda tener las obras de infraestructura que requiere y necesita, las asignaciones presupuestarias, además de estar al lado de los vecinos, de la misma manera que en estos ocho años como gobernador”.En ese sentido,El gobernador explicó que,, sentenció el legislador electo y mandatario entrerriano.“Además de haber inaugurado 400 obras en los últimos cuatro años, y otras 200 ejecución con las partidas presupuestarias previstas, el diálogo con todos los sectores, desde las organizaciones gremiales hasta los productores e industriales, representantes de pymes, economías regionales y exportadores; además de acuerdos con los intendentes de todas las fuerzas políticas”, enumeró.“Entre Ríos contará con un diputado para defender los intereses de la provincia”, prometió“Hay medidas que se tomaron desde el gobierno nacional, que fueron votadas en el Congreso de la Nación, comoreconoció al respecto., quien sostuvo que los recursos provinciales no alcanzarían para pagar “la deuda en dólares que dejan en la provincia”, éste respondió:Asimismo,. Asimismo, expuso: “Nunca es fácil, se gobierna todos los días, y hay que estar detrás de los problemas y enfrentarlos para resolverlos”. “Hay que mirar para adelante y hacerse cargo de los problemas, porque cuando me tocaron, los enfrenté y los resolví”, le aconsejó Bordet a Frigerio. De hecho, recordó que le tocaron “momentos muy difíciles”. “Al comienzo de la gestión no podía dormir porque no sabía cómo hacer para cumplir con los salarios, que antes se pagaban hasta el día 20;, prometió.“En paritarias sostuve una relación de diálogo y respeto, no exenta de tensiones porque siempre que se negocian salarios, hay tensiones que son normales, pero siempre con respeto, en la búsqueda de acuerdos y la tolerancia. Y cuando hubo medidas de fuerza, entendimos que había que volver a negociar y en todos los casos alcanzamos soluciones satisfactorias para las partes”, repasó en relación a las negociaciones salariales con los gremios de estatales y docentes.Bordet anticipó que le gustaría estar en las comisiones de Presupuesto y Relaciones Internacionales; yy acotó: “Cuando se presenten los proyectos, defenderé a los entrerrianos y a los sectores que confiaron y nos dieron el triunfo en la categoría para diputados nacionales”.