Los legisladores nacionales electos recibieron sus diplomas de proclamación

Los diputados nacionales electos Gustavo Bordet de Más para Entre Ríos; Francisco Morcchio de Juntos por Entre Ríos; y Beltrán Benedit de La Libertad Avanza, recibieron sus diplomas este martes en Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, registró Elonce. Durante la entrega de diplomas, no estuvo presente Blanca Osuna, de UxP, quien renueva su banca en el Congreso de la Nación.



“Vamos a defender los intereses de Entre Ríos, que es para lo que los entrerrianos nos eligieron; porque nuestro frente, en la categoría de diputados nacionales, se impuso por más de tres puntos de diferencia sobre nuestros inmediatos oponentes y esto también nos da la posibilidad de integrar un bloque que representa la primera minoría en la Cámara de Diputados”, explicó Bordet a Elonce.



De hecho, anticipó que su misión como legislador nacional por el espacio de Más para Entre Ríos, será “la de trabajar para que a Entre Ríos le vaya bien, pueda tener las obras de infraestructura que requiere y necesita, las asignaciones presupuestarias, además de estar al lado de los vecinos, de la misma manera que en estos ocho años como gobernador”.



Bordet anticipó que le gustaría estar en las comisiones de Presupuesto y Relaciones Internacionales; y respecto a las iniciativas que anticipó el presidente electo Javier Milei, éste recomendó “no guiarse por especulaciones mediáticas” y acotó: “Cuando se presenten los proyectos, defenderé a los entrerrianos y a los sectores que confiaron y nos dieron el triunfo en la categoría para diputados nacionales”.



Morcchio, por su parte, evaluó: “Es una Cámara nueva para mí y con mucha responsabilidad, además, pensando que los consensos serán muy necesarios en el país, porque encontraremos una Cámara sin mayoría absoluta y todos tendremos que lograr los consensos para sacar el país adelante”.



“Nadie tiene mayoría absoluta y se da la particularidad de que el gobierno nacional tendrá la minoría más grande, es decir, la menor cantidad de diputados, con lo cual, tendremos que trabajar mucho en los consensos para que todos lleguemos a buen puerto para lograr lo que la gente necesita”, insistió el ahora legislador nacional al remarcar: “Tenemos que ponernos de acuerdo para representar a la gente honesta y de trabajo de Entre Ríos y representar al gobernador Rogelio Frigerio”.



Consultado a Morcchio respecto de eventuales proyectos de ley para llevar al Congreso, éste acotó: “No creo en los proyectos de lucimiento personal o iniciativas individuales, sino que debemos acordar los que pensamos de una forma para defender a los que quieren trabajar y sacar el país adelante”.



Benedit, en tanto, agradeció a los electores entrerrianos que depositaron la confianza en su diputación. “Hay tres bloques y ninguno tiene mayoría automática, lo que cual es bueno porque elevará las discusiones y traer un poco de transparencia”, comentó a Elonce y anticipó: “Es mi deseo que quienes vamos a legislar, lo hagamos priorizando el interés nacional, dejando en segundo término a los partidarios, porque Argentina necesita un cambio rápido”.



De hecho, ponderó la decisión del presidente electo de convocar a sesiones extraordinarias para diciembre. “No importan las Fiestas, porque los argentinos no están bien, y nos designaron para hacer las transformaciones que el país necesita”, fundamentó el legislador de JxC.



En la oportunidad, Benedit antició que, desde su banca por LLA, se abocará “a tratar de que otros diputados se sumen a derogar todo lo que complica la vida cotidiana del ciudadano, empresarios e inversores”. “Tenemos que desarmar el andamiaje que está instalado y que no nos permite a los argentinos crecer y expresar los potenciales”, argumentó. Y esperanzó: “Los diputados, de cualquier espacio, tomarán consciencia de la situación, porque somos representantes de los argentinos y tenemos que dar soluciones; no podemos transitar estos cuatro años sin dar resultados, sino que debemos legislar en favor del interés provincial y de todo lo bueno para la entrerrianía”. (Elonce)