Agmer confirmó las fechas de los días de paro docente: dos serán esta semana

El gremio docente convocó a “la huelga para que los sueldos no queden por debajo de la inflación”, según señala el comunicado publicado este martes por Agmer.En el mismo, indican que “ante la falta de respuesta del gobierno provincial a las exigencias salariales presentadas por AGMER, la Comisión Directiva Central convoca al, siguiendo las resoluciones de nuestro Congreso”, dieron a conocer.Cabe recordar que el Congreso Extraordinario de AGMER, que sesionó el pasado jueves en Nogoyá, había resuelto, “rechazar la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial en la reunión paritaria realizada el martes 21 de noviembre de 2023” y “exigir al Gobierno provincial que, no más allá del día 28 de noviembre del corriente año, presente una pauta salarial”, explicaron.“Dado que el gobierno no ha dado respuesta a la comunicación efectuada por nuestra organización sindical a la Secretaría de Trabajo, la Comisión Directiva Central de AGMER ha resuelto declarar la huelga docente los días miércoles 29, jueves 30 de noviembre y martes 5 de diciembre”, puntualizó el comunicado de Agmer.Agmer convocó a “todo el colectivo docente a expresar en esta medida, nuestro rechazo y disconformidad ante tal situación, donde los gobiernos provinciales son los principales e indelegables responsables del salario de sus trabajadores”, considera el gremio.Cabe recordar que Agmer solicita que esa propuesta salarial que el gobierno debía presentar hasta este martes, debía contener un “aumento retroactivo de no menos del 10% de los salarios del mes de octubre de 2023”. Además, solicitan “aumento de no menos del 10% para los salarios de cada uno de los meses de noviembre y diciembre de 2023, y garantía de que se liquide de manera automática y con los haberes del mes en curso (al conocerse la inflación acumulada de cada mes: noviembre y diciembre) la diferencia entre la inflación acumulada y la pauta salarial liquidada”, había resuelto el congreso del gremio.Los docentes también exigían una “recomposición salarial anual, la que como mínimo no sea inferior a un 7% por encima de la inflación acumulada anual del 2023”.Y también, el Congreso de Agmer había resuelto que “en caso de acceder el gobierno a todas las exigencias, mandatar a los miembros paritarios a firmar el acuerdo. En caso de no haber respuestas, mandatar a la Comisión Directiva Central a definir las estrategias a seguir, pudiendo adoptar medidas de acción sindical”, habían definido y por lo cual, este martes, se convocó a los paros que se realizarán esta semana y la próxima.