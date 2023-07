Gainza y Viola: “Conformamos un equipo que vuelve a entusiasmar”

Los precandidatos a intendente y viceintendentes de Paraná por Juntos Por Entre Ríos,, desarrollaron las propuestas de gobierno de su espacio “Amor por Paraná” en, el programa que se emite porDurante la entrevista, Gainza destacó: “Hace varios años venimos preparándonos para este momento, con un plan de gobierno, con un equipo, con propuestas concretas”. Además, mencionó el lanzamiento oficial que tuvo lugar en el Club San Agustín, donde contó con la presencia del pre candidato a gobernador, Rogelio Frigerio, y expresó su orgullo por ello: “Fue en el club de mi barrio”.Respecto a las fórmulas en el espacio, Gainza destacó la importancia de la competencia y la oportunidad de elegir: “Es muy importante que en esta etapa podamos discutir de propuestas, de modelo de ciudad, creo que la competencia nos hace bien a todos y está bien que la gente tenga la oportunidad de elegir este 14 de agosto quien quiere que lo represente y poder decidir los candidatos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, pero sobre todo a nivel local; yo insisto en que la gente nos conoce hace mucho tiempo y desde hace mucho también venimos trabajando en planificar, en no improvisar y tener propuestas concretas para determinados ejes y ahora con la incorporación de María, que para mí es un orgullo que me acompañe en la fórmula”.Además, el precandidato a la Intendencia de la capital entrerriana, sumó: “María es una profesional destacada que ha tenido experiencia legislativa en el Concejo Deliberante, en la Cámara de Diputados, ha sido presidenta del bloque de Juntos por el Cambio en el 2015 y 2019. Conformamos un equipo que vuelve a entusiasmar, con un empuje y unas ganas de un cambio generacional, de gente joven pero que también incorpora mucha experiencia, mucho recorrido y, sobre todo, mucha escucha”.En relación a las propuestas, el joven dirigente de JxC mencionó que éstas surgieron de un trabajo cercano con la comunidad: “Gran parte de todas las propuestas que nosotros tenemos, son el resultado de haber caminado distintos barrios de Paraná, de haber tenido mesas temáticas, de haber incorporado la experiencia en cada área del municipio para tener un plan de gobierno serio que le diga a la gente qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer y ese es un diferencial que puede ser importante al momento de decidir el próximo 13 de agosto”.Al referirse al Estado municipal, Viola planteó la necesidad de repensarlo como aliado del vecino: “Un eje rector de esa pregunta, debería ser, pensar al Estado como aliado del vecino, desde ese lugar hay que imaginarse al Estado. Un Estado aliado es un Estado que está presente, descentralizado, y que está cerca del vecino que muchas veces se pierde y muchas veces son los funcionarios que no funcionan y por ahí viene el gasto que no genera un Estado que no termina de resolver los problemas y que resulta muy pesado mantenerlo”. Además, Gainza propuso una nueva orgánica municipal y una mejor gestión de recursos humanos: “Planteamos una nueva orgánica. Hoy hay diez secretarías y nosotros creemos que se puede funcionar con menos, creemos en la figura de un jefe de gabinete que pueda coordinar para ayudar a hacer un seguimiento de los planes de gobierno de cada una de las secretarías, creemos que es necesario auditar cuál es el recurso humano que tenemos”.Finalmente, Gainza destacó el entusiasmo y compromiso del equipo de trabajo: “Hay un gran equipo que viene con una gran expectativa de venir a trabajar, de hacer su aporte y que para muchos de ellos es su primer paso en la política porque confía en que hay un proyecto que está por encima del origen partidario y que tenemos todas las camisetas puestas por Paraná”.