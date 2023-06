Gainza y Viola presentaron los candidatos a concejales de “Amor x Paraná”

La fórmula Emanuel Gainza-María Alejandra Viola presentó la lista de concejales que los acompañarán representando la propuesta de “Amor x Paraná” para las próximas elecciones del 13 de agosto. La nómina está integrada por dirigentes del PRO, de la UCR, el PJ, el Partido Socialista, el MID, referentes de la cultura, del deporte y la educación.



“Todos y cada uno de los 30 nombres son importantes, más allá del lugar puntual de la lista, son muy valiosos porque representan un equipo sólido y consolidado a través de un trabajo de años; estoy seguro que ponemos los mejores hombres y mujeres de nuestro espacio para estas elecciones” aseguró el pre-candidato a Intendente.



“Conozco del compromiso de cada uno de ellos y estoy muy orgulloso del gran equipo que hemos conformado” sentenció Gainza.



A continuación, la lista completa de precandidatos a concejales:



1. Leandro Fernández - Ingeniero. Coordinador de los equipos de Gainza.

2- Silvia Campos - Abogada, mediadora, experta en cuestiones de género y liderazgo femenino. Presidenta del PRO Paraná Capital.

3- Walter Rolandelli - Abogado. Actual Presidente del bloque de concejales de JxC en Paraná.

4- Rosana Toso - Directora de carrera de Adultos Mayores de la Municipalidad de Paraná.

5- Maximiliano Rodríguez Paulín - Lic. en Economía. Concejal de la ciudad y director del Ente de Turismo de Paraná.

6- Andrea Firpo - Lic. en Comercio Exterior. Ex Subsecretaria de Producción de Paraná. Vocal de la Sociedad Rural de Entre Ríos.

7- Pablo Donadío - Ex Defensor adjunto del Pueblo y ex Concejal. Coordinador de los equipos técnicos de Gainza.

8- Ana Sione - Ex Concejal - Referente del Radicalismo de Paraná.

9- Fabián Carabajal - Ex Secretario General del Gremio Jerarquizados. Presidente Seccional 15 UCR.

10- Nadia Azul Martin - Secretaría de Comunicación de la Juventud Radical de Paraná. Representa el espacio Evolución Radical.

11- Nicolás Martos - Secretario General de la Juventud Radical de Entre Ríos.

12- Graciela Brafa - Ex candidata a Intendente. Referente del Vecinalismo de Paraná.

13- Abel Aguiar - Presidente de la Agrupación 7 de mayo.

14- Ayelén Rodríguez Vagaria - Psicóloga - Representante de la Corriente Illia de Paraná.

15- Eduardo Cáceres - Representante del Movimiento Integración y Desarrollo Paraná.

16- Rita Risso - Referente de la Cultura y Directora del Instituto de Baile “Rita Riso”.

17- Francisco Padula - Dirigente Gremial y representante del Partido Socialista.

18- Lorena Ducasse - Referente de Educación y Primera Infancia.

19- Edgardo Ríos - Representante del espacio de Miguel Ángel Pichetto en Paraná.

20- Yamina Lucero - Coordinadora de los equipos sociales de la Fundación Hacemos.

21- Ariel Bello - Presidente del Club Ciclón del Sur. Presidente de la Seccional 9na UCR.

22- Narella Guerra - Vicepresidente de la Juventud del PRO Paraná.

23- Marcelo Faggi - Abogado - Ex Puma – Referente del deporte.

24- Teresita Gómez - Dirigente de la Unión Cívica Radical de Paraná.

25- Néstor Spessot - Abogado. Referente del espacio de Esteban Vitor en Paraná.

26- Paula Ayustuy - Contadora - Coordinadora del programa de apoyo escolar de la Fundación Hacemos.

27- Juan Claudio Bastida - Referente del Deporte. Titular de la Escuela de Fútbol “La pelota no se mancha”

28- Natalia Prado - Referente del Espacio que conduce Anibal Vergara en Paraná.

29- Javier Martínez - Dirigente Deportivo. Presidente del Club Belgrano de Paraná.

30- Jesica Yeri - Representante de la Asociación de Profesionales Universitarios de Entre Ríos (APUER)