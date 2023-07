Gainza: “Vamos a aportar sensibilidad, preocupación por la gente y corazón”

"Debemos tener alegría porque hay futuro y esperanza"

. Estuvo acompañado por Rogelio Frigerio, candidato a la Gobernación de Entre Ríos., ubicado en calle Selva de Montiel 899.En primera instancia, el político anunció: “Gracias a cada uno de ustedes por estar en este lugar en un día que para nosotros, para mi equipo y nuestro proyecto, pero sobre todo para la historia de Paraná es un día tan importante” comenzó el precandidato a intendente. Posteriormente, pidió un fuerte aplauso para Rogelio Frigerio, presente en el club.Sobre lo que se viene en su campaña, resaltó: “Tenemos una enorme tarea por delante. Tenemos un gran desafío. Se basa en lograr no solo para los que estamos en este lugar, sino para los vecinos que nos están mirando a través de la televisión, las redes sociales o que nos han visto en las caminatas.. Un orgullo que tenemos adentro y nace en cada barrio, en cada cuadra, en cada rincón de la ciudad. Un orgullo que hemos perdido y queremos la decisión de recuperar”.Asimismo, dejó entrever que continuarán una línea de trabajo similar en algunas obras: “Nosotros venimos a la política a aportar sentido común. El proceso que se inicia ahora en estos 40 días que tenemos hasta la elección”.Consecutivamente, agregó: “Si algo venimos a aportar a esta elección, si algo venimos a cambiar es de esa agenda que hoy es invisible para el gobierno municipal y que nosotros vamos a recuperar”.Sobre los problemas que observa en la capital provincial, el precandidato enunció: “Tenemos una Paraná que nos duele, que ya no tiene margen para que miremos a otro lado. En esta ciudad pasan cosas de las que se habla muy poco y que nosotros estamos dispuestos a poner sobre la mesa. En la ciudad de Paraná, en este proyecto que estamos presentando, le vamos a dar importancia a las prioridades, a lo esencial. A mí me duele una ciudad que cuando un adulto mayor o con un chico con 39 grados de fiebre va a un centro de salud y no tiene médico. A mí me duele cuando los jardines maternales municipales se caen a pedazos y no tienen maestros. Nos duele esa Paraná en donde la educación ha dejado de ser una prioridad, donde no temeos escuelitas deportivas municipales en las plazas, donde tenemos que recuperar el sistema de transporte de colectivos donde la gente no pase frío ni lluvia en garitas que no existen. Ahí tenemos que estar, tenemos que resolver porque hay una Paraná que nos duele”.Por ese motivo, recalcó: “, no en escritorios. Con la gente y mirando de frente diciendo la verdad y no prometiendo cualquier cosa”.Asimismo, se preocupó por el nivel socioeconómico de los niños en Paraná: “El Estado nacional, provincial y municipal precisamente, para que nosotros podamos garantizar, que no haya un solo chico que nazca en Paraná y esté condenado a no tener oportunidad por el lugar en el que nace. Ahí tenemos que estar con salud, educación, deporte y cultura. Esa va a ser nuestra agenda”.A su vez, el precandidato a intendente sostuvo que “todas las cosas cuestan, llevan tiempo y esfuerzo y no va a ser fácil revertir muchos años con estos temas y estas preocupaciones que han estado fuera de la agenda de la política. No va a ser fácil, pero hay una buena noticia. Cuando hay una decisión política, un equipo, un plan de gobierno y corazón las cosas cambian. No nos vamos a resignar a vivir así. Vamos a terminar con la Paraná de ‘no se puede’. A eso venimos”.“Es cierto que necesitamos inversión y trabajo para cambiar muchas cosas o muchos cambios que queremos lograr. Sepan que nosotros ya demostramos, sin estar en el gobierno, que los cambios se pueden hacer. Tenemos en marcha 40 puntos de apoyo escolar que mejora la calidad educativa de nuestros barrios. Tenemos 20 cursos de oficio para que la gente consiga trabajo y tenga herramientas. Tenemos 11 talleres de adultos mayores y los vamos a escuchar”, acotó.Por otro lado, elogió el equipo que compone para cambiar la ciudad: “Ya demostramos que las cosas se pueden cambiar con trabajo. Quiero pedirles un enorme aplauso para lo más importante en cualquier transformación de cualquier proyecto, que es el equipo. Este equipo de 30 candidatos que representan la buena gente, la honestidad y el trabajo”.Volvió a ratificar lo que hace falta en Paraná: “Estamos comprometidos con esta ciudad. Le vamos a aportar al próximo gobierno municipal algo que le falta al actual: sensibilidad, preocupación por la gente y mucho corazón. Eso es lo que llega el 10 de diciembre”.Por último, cerró con un mensaje hacia la interna dentro de Juntos por el Cambio: “Si algo hemos aprendido de Rogelio y su conducción y su método, es a respetarnos entre todos. Nuestra campaña va a ser una de propuestas. Ganemos o perdamos, el 13 de agosto estamos todos juntos para trabajar codo a codo”.“Sabemos que hay muchos que quieren que nada cambie. Sabemos que hay muchos que se han acostumbrado a sus privilegios y piensan de manera equivocada que con mentiras y operaciones van a poder darnos miedo a este equipo. Quiero que sepan que estamos más firmes que nunca, que vamos a ganar las PASO el 13 de agosto en todos y cada uno de los barrios de Paraná. Le vamos a dar vueltas las urnas. A nosotros no nos van a mover de nuestro objetivo. No se trata de ganar una lección o de una boleta, se trata de recuperar la esperanza, sueños de muchos vecinos que hace mucho tiempo están esperando un cambio real, serio y contundente en la ciudad de Paraná”, concluyó con su palabra.Rogelio Frigerio fue quien tomó la palabra posteriormente y mencionó en primera línea: “San Agustín también es Paraná porque eso no lo saben todos. Hay que estar en los barrios.. Confío en que vamos a ganar el 13 de agosto y el 22 de octubre. La transformación se va a dar en cada rincón de la provincia y Paraná no puede ser ajena”.Sobre los presentes en el acto de campaña, valoró: “Acá hay gente que es como ustedes: laburadora, honesta, empleados, comerciantes, profesionales y laburantes. Estoy cansado y a ustedes les debe pasar lo mismo de que siempre los mismos nos estén gobernando y se aprovechen del Estado. El Estado no es de ellos, es de todos nosotros. Han colonizado el Estado para sostener sus privilegios. Se termina eso el 10 de diciembre”.“No tenemos que tener miedo. Debemos tener alegría porque hay futuro y esperanza si hacemos las cosas de otra manera”. Sobre la consulta de cuándo va a darse ese cambio, señaló que “ahora se va a dar”, precisó.Asimismo, mencionó a su compañera de fórmula y la definió como “laburante, honrada que ha decidido dedicar su tiempo a los demás como ha hecho en su profesión, en la pandemia y en cada momento”.También afirmó con contundencia que “hay docentes y maestras que necesitan ser reconocidos. Necesitan que los cargos más importantes de la educación los ocupen ellos. Los que se han ocupado toda la vida de enseñar, no los políticos, no los amigos del poder. Los vamos a sacar a patadas de la provincia, que tengan miedo ellos que les roban el futuro a nuestros hijos”.Para culminar el acto, expresó: “En estos 40 días cada uno de ustedes tiene un rol fundamental, que es explicarle a otro entrerriano, a otro vecino de Paraná nuestras propuestas. Las de Ema y las nuestras con Alicia. Confío en cada uno de ustedes va a ayudarnos a lograr ese triunfo y esa transformación”.