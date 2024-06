Con gran presencia de feligreses, se celebró el Corpus Christi en Paraná

La procesión comenzó por calle Su Santidad Francisco, continuó por Corrientes y siguió su camino hasta calle Buenos Aires, donde terminó en la Parroquia San Miguel.El Monseñor Juan Alberto Puiggari fue quien presidió el acto y enunció frente a Elonce: “Para los cristianos, es una fiesta muy especial, es la única vez en el año que Jesús Eucaristía sale a bendecir nuestras calles para recibir nuestra donación y gratitud y pedirle por tantas necesidades de todos los paranaenses”.“Es la mayor manifestación del amor de Jesús. El amor se responde con amor, no hay otra manera de responder al amor de Dios”, señaló en segunda instancia.Por otro lado, reiteró: “Venimos con nuestros corazones llenos de motivos para agradecer y también con muchas necesidades, no solo de cada uno, sino por todo aquel que está sufriendo nuestro pueblo”.“Siempre estamos presentes los scouts. Siempre estamos acá”, comentó un grupo de señoras.Una mujer realizó la procesión con bastón y profundizó su amor a Jesús: “Sin él no podría estar acá. El día que no estoy –en una misa-, lo extraño”. “Está muy lindo y la estamos pasando muy bien”, expresó una pareja que llegó desde Santa Ana.Una mujer, por otra parte, expresó: “Soy de Paraná, he venido de la Parroquia San Juan Bautista con grupos para participar siempre cuando podemos, más en esta época de tanta necesidad, y pedir por todos, la Argentina y la comunidad”.Una pareja que cumplió las bodas de Oro (75 años casados) tampoco quiso perderse la procesión rumbo a la Parroquia San Miguel y afirmaron: “Cristo nos mantiene siempre unidos. Él es todo”. Además, agregaron: “Es una guía, una esperanza y una seguridad”.Diferentes establecimientos educativos tampoco quisieron perderse la celebración por las calles de la capital entrerriana. Una de ellas fue la escuela San Joaquín, ubicada en calle Juan Garrigó, donde una docente pronunció: “Es una emoción muy grande poder estar presente y acompañar a todos los niños en esta Solemnidad”.El padre Walter Minigutti también formó parte de la celebración religiosa y exclamó que “Jesús Eucaristía bendiga a todos los enfermos, a la familia y es una fiesta de la iglesia. Todos salimos a saludar a nuestro señor”.“Es una alegría inmensa que podamos compartir de año a año esta fe juntos”, dijo una hermana. Por otra parte, una mujer presente ya sobre la Parroquia San Miguel aseguró: “La renovación carismática, que es una corriente de gracia, es la que nos lleva al amor, al perdón y al conocer al verdadero Dios. Que Dios bendiga nuestra patria, nuestras calles de Paraná, que es lo máximo salir al año con Jesús Eucaristía”.