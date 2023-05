Discurso de Cristina Kirchner en la Plaza: salarios, deuda, programa y justicia

“Vive en el pueblo”

Contra la dolarización

Pago de la deuda

“Mejor que Macri”

Corte Suprema

Crisis del 2008

La economía para salir de la crisis

La deuda con el FMI y la distribución del ingreso

Los tres ejes de un futuro programa de Gobierno

El pedido a la militancia

Video: A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. En vivo desde Plaza de Mayo.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó esta tarde, en un nuevo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner, un discurso ante una Plaza de Mayo repleta de militancia en el que reiteró sus críticas a la oposición, a la Corte Suprema de Justicia y al endeudamiento con el FMI, pero evitó dar definiciones electorales de cara a los comicios 2023.La vicepresidenta recordó la llegada de Néstor Kirchner al poder: "Ese país que recibió al presidente patagónico con apenas 22% de los votos. Sigue viviendo en el corazón del pueblo, de cada argentino y argentina".A su vez, dijo: "Cuando dicen que es necesario que el Estado sea chiquito, no moleste, que deje en paz a los argentinos, quiero compartir con ustedes ante tanta confusión, que cuando Néstor llegó el Estado era chiquito y la deuda externa, enorme".Recapituló las obras que se realizaron durante el gobierno de su esposo: "Si todo estaba en manos de los privados, si estaba en manos de los buenos administradores, ¿por qué la Argentina debía tanta plata?. Porque habían contraído deuda externa, porque la habían estatizado en el '82, porque siguieron durante toda la década de los '90 para sostener la falsa dolarización endeudando al país y el día que se cayó la falsa dolarización estalló el país".Cristina Kirchner cuestionó duramente a quiénes plantean una dolarización, como el diputado Javier Milei, y recordó que en principios de los 2000 "explotó todo" cuando se terminó la convertibilidad de los años 90, durante el acto realizado en Plaza de Mayo a 20 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner."El día que se cayó esta falsa dolarización explotó todo", recordó la ex presidenta, al hablar de ese momento en el inicio de su discurso, que se había iniciado tras los cánticos de las militantes en los que clamaban por "Cristina Presidenta"."A la patria hay que amarla completa. Esta plaza fue poblada de represión a Madres y Abuelas, el día que se caía la convertibilidad y se apropiaban de los depósitos a plazo fijo en el 'corralito' del señor clavo de ojitos claros. Cuando hoy escuchamos a los discípulos y colaboradores de ese ministro explicarnos lo que van a hacer, a nosotros, porque claro nosotros no entendemos de economía como ellos... Quiero decirle que es cierto Kirchner era un simple abogado, como yo, pero fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo. Cuando fueron a buscar los dólares y los pesos a los bancos, no estaban. ¡No estaban! Se las quedaron los genios de las finanzas. Esos dólares y pesos los pagaron los kukas, Néstor y Cristina", manifestó.Y enfatizó: "Fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo con el Boden 12, el bono que se le entregó a cada uno de los que cuando fueron a buscar los dólares y los pesos a los bancos no estaban"."Esos dólares los pagaron los kukas, Néstor y Cristina. Ocho cuotas, las tres primeras la pagó Néstor, la última en 2012, anoten genios de la economía, se las pagamos nosotros la de ustedes, los perucas", recalcó Cristina Kirchner."Era un modelo de construcción de la sociedad, de producción, de inclusión social, de sostenimiento de la industria, de buenos salarios, no es pecado buenos salarios. Aquel gobierno termina con el mejor salario en dólares de toda Latinoamérica, de la mejor jubilación y mayor participación de los trabajadores del PBI", remarcó y agregó: "Era cuando más gente podía ahorrar plata".Por otra parte, volvió a diferenciarse de la gestión del presidente Alberto Fernández, aunque señaló que su gobierno es "infinitamente mejor de lo que hubiera sido otro de (Mauricio) Macri"."Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo. Dije que iba a haber crecimiento y había que cuidar que no se lo llevaran cuatro vivos y pasó que se lo están llevando cuatro vivos", subrayó.La ex presidenta enfatizó: "Aún con diferencias, este gobierno es infinitamente mejor lo que hubiera sido otro de Macri, no tengo dudas".La vicepresidenta lanzó duras críticas a la Corte Suprema y dijo que es un "mamarracho", y pidió a todos los partidos políticos modificar el Tribunal."Aquella Corte, de la que Néstor (Kirchner) había pedido su juicio político, al lado se este mamarracho que tenemos hoy... nunca se dijo de un juez de la Corte las cosas que se saben. No importa si es un jurista de una u otra orientación, pero los argentinos merecen tener una Corte Suprema de Justicia digna, es la imagen del país también", recalcó ante la Plaza de Mayo colmada.Cristina explicó que los 12 años de Gobierno kirchneristas "no fueron fáciles". "A los tres meses de asumir como Presidenta, por otro genio de la economía también, de los que nos dan clases todos los días, casi me pongo al país de sombrero. Fue algo muy fuerte. En esta misma plaza hablamos de esta crisis que sinceramente dividió a la sociedad argentina, una crisis política de magnitud muy fuerte", indicó sobre la crisis con el campo de 2008, en alusión a la Ley 125 de retenciones móviles impulsada y anunciada en ese entonces por el economista Martín Lousteau, actual senador de Juntos por el Cambio.También enumeró la crisis financiera internacional por la caída de Lehmann Brothers y la sequía de 2009. "Entre 2008 y 2010 perdimos millones de cabezas de ganado. Hay una ventaja con la de ahora, que nadie le echa la culpa a este Gobierno porque obviamente es una cuestión climatológica", dijo.Cristina Kirchner pidió "articular algo diferente" para poder salir de la crisis económica. "No podemos seguir atados a una economía primarizada, no podemos seguir atados a los precios internacionales o que llueva o a que salga el sol, necesitamos dar un salto cualitativo: una alianza entre lo público y lo privado para agregar valor, para incorporar tecnología"."Cuando uno ve las principales economías que han surgido en los últimos 20 o 30 años, lejos está de la doctrina que nos quieren imponer acá que el mercado y lo privado todo lo resuelve. Al contario, son modelos de acumulación, acordados entre el sector público y el sector privado, en las actividades que más retorno provocan, y por lo tanto mayor incorporación de tecnología, de valor agregado y de trabajo calificado. Esta es la discusión que están esperando los argentinos y no las boludeces que se dicen todos los días en los medios de comunicación. Boludeces", lanzó ante los aplausos del público presente.Cristina hizo hincapié en esta parte de su discurso en la economía recibida en 2019 tras el mandato de Mauricio Macri. "Nuevamente endeudada la Argentina en dólares. Fuimos en el año 2016 y 2017 el país en el mundo que más deuda en dólares tomó. Cuando no se puedo pagar, pasó lo que pasó: otra vez el FMI, pero con un adicional. Ya no eran los préstamos más o menos normales que se daban a todas las economías, le dieron para que pudiera ganar las elecciones 57 mil millones de dólares. Un préstamo inédito, insólito", recordó."El problema acuciante que hoy tenemos es la distribución del ingreso. Para distribuir el ingreso, muchas veces hay que ponerle carita fea a los que tienen mucho. ¿Por qué creen que en nuestro Gobierno pudimos llegar al 51% y por qué creen que me odian, me persiguen y me proscriben? Porque nunca fui de ellos ni lo voy a ser. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo"."También tenemos que saber que es necesario construir organización, profundidad territorial de la organización, profundidad sectorial en las fabricas, en los sindicatos, una sola persona no puede, tiene que haber una organización, cuadros que tomen la posta y lleven adelante el programa de Gobierno que necesita la Argentina".Cristina Kirchner planteó en su discurso tres ejes para el futuro del país: resolver la deuda con el FMI, renovar el pacto democrático y avanzar en una articulación entre lo público y lo privado. "Si nosotros no logramos que ese programa, que el FMI impone a todos sus deudores, sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, de industrialización, va a ser imposible pagarlo. Cuando Néstor decía 'los muertos no pagan las deudas', decíamos eso", indicó."Cuando escucho 'hay que acabar con el peronismo o el kirchnerismo'. Por favor, si con ganar alcanza, ¿por qué tenemos que llegar al exterminio del otro. Se los digo como parte de una generación que finalmente fue devorada en la vorágine de la violencia política, con hijos y familiares que ni siquiera tienen el derecho de ir a llorar a sus seres queridos, en nombre de todos ellos no puede haber un argentino de bien que no se oponga a esas prácticas terribles".En la renovación de ese pacto, Cristina incluyó también reconstruir un Poder Judicial "que se ha evaporado entre las tramoyas de una camarilla" y se refirió a la Corte Suprema como "verdadero mamarracho"."No importa si es un jurista de una u otra orientación, pero por favor, los argentinos se merecen una Corte Suprema de Justicia que sea llamada como tal sin ponerse colorados. Por favor se los pido a todos los partidos políticos de la República Argentina, es la imagen del país también", agregó.Al cierre de su alocución, Cristina convocó a los presentes en la Plaza de Mayo a militar "cada una, en su lugar de estudio, en el trabajo, en la calle, en el bondi o en el subte o en la bici" para desarticular "este entramado de desinformación en cuanto a los verdaderos responsables de la situación que vive la Argentina en materia de endeudamiento, de falta de dólares, de corridas"."Basta de pedirle al otro que haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Hay que romperse lo que hay que romperse y lo tienen que hacer todos y todas", cerró.