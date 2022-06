Fernández sobre el avión venezolano: “La oposición quiso mostrar algo que no es”

Política La Justicia retiró la caja negra del avión venezolano

El presidente Alberto Fernández, brindó declaraciones sobre el avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza. Aseguró que “no hubo ninguna irregularidad” y además destacó que “el gobierno actuó muy rápido”.“Llegó un avión venezolano con un cargamento de México, contratado por una empresa argentina,”, sostuvo Fernandez en declaraciones a un programa de Radio 10.En este sentido, el presidente de la Nación apuntó: “Quisieron mostrar algo que no es, alguna cosa o movimiento oscuro del Gobierno, pero actuamos rápidamente”., enfatizó al reflexionar que “son cosas que lamentablemente tenemos que vivir en la Argentina, es parte de la locura en la que se vive”.Durante la entrevista el presidente fue consultado por la obra del gasoducto y explicó: “Seguirá adelante con toda la trasparencia que debe tener y que ya tuvo hasta aquí”, luego del fallo judicial que desestimó las denuncias por supuestas irregularidades.“Los argentinos necesitamos que ese gasoducto esté rápidamente terminado para que podamos tener más gas. Por ahí, la gente no dimensiona la importancia de ese gasoducto, pero esta obra permitiría que no se tenga que importar más gas y lograríamos el autoabastecimiento de gas”, destacó el jefe de Estado.Al respecto, precisó que “tan solo el plan GAS.AR en los dos primeros años de gestión, le permitió a la Argentina ahorrarse 6.000 millones de dólares en importación de gas gracias a la producción nacional. Esto es lo que debe preocuparnos”.“Lo que la oposición debería hacer es exigirnos que construyamos el gasoducto lo más rápido posible; que nos exija producir más gas y no que nos haga perder tiempo como en este caso, que fue derivado de un análisis equivocado de Matías Kulfas -ex ministro de Producción-" y pidió a la oposición: "No nos hagan perder tiempo”.Más adelante en la entrevista el jefe de Estado hizo referencia a la pandemia, plan de vacunación y aseguró que “el Gobierno nacional recibió "un sinfín de ataques""Me acusaron de traer veneno y de haber pedido una coima a Pfizer y resulta ser que Pfizer es la vacuna más dada en la Argentina", dijo hoy el Presidente en una entrevista con radio 10, en la que agregó: "Tengo la tranquilidad de saber que trabajamos mucho, seguramente habremos cometido errores, pero trabajamos para preservar la vida de los argentinos y también la economía, porque fuimos uno de los países que más rápido se recuperó".El Presidente también se refirió al informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que consignó que la Argentina tuvo una de las mejores gestiones de la pandemia de la región. El reporte dio cuenta del "exceso de mortalidad" registrado, que marca la diferencia entre las muertes por Covid producidas y las que se hubieran esperado sin pandemia.En este sentido, afirmó que "Estados Unidos tiene más muertes no registradas que Argentina".Además, contó que en lo personal tuvo "dos encuentros ocasionales tras la pandemia" con autoridades de la OMS donde se analizó que "Argentina fue uno de los países que mejor trató este tema, por lo cual creo que las críticas han sido algo injusto".En este sentido, destacó que “lamentablemente perdimos muchas vidas, pero pudimos recuperar la economía”.Seguidamente, Fernández brindó declaraciones sobre la recuperación económica y afirmó que la Argentina "está volando, está creciendo y está exportando".El jefe de Estado destacó que el programa económico tiene tres pilares y la producción es uno de ellos, y ponderó que “hay un récord de producción industrial de la historia. En el 2019 se produjeron 300 mil autos. 2 años después, con pandemia, se produjeron 600 mil autos. La Argentina está volando, está creciendo y está exportando”Y admitió que “es cierto que los salarios están bajos, y eso es también porque (el expresidente Mauricio) Macri tiró los salarios 20 puntos y de eso hay que acordarse".En ese marco, indicó que "la recuperación del primer pilar –la producción- permitió crear un millón doscientos mil (1.200.000) empleos en plena pandemia y tener una disminución de la desocupación formal, que cayó al 7 por ciento"."La producción anda muy bien. El trabajo está bien. Y también el trabajo informal se empezó a moverse mucho porque los que hacen changas y los que tienen un oficio como albañil o pintor empezaron a tener más trabajo", precisó el mandatario.Sin embargo, detalló que “el programa económico está fallando en la distribución porque es ahí donde el salario crece y el bolsillo se llena de plata" y afirmó que esa es la "mayor obsesión hoy"Para mejorar la distribución, Fernández explicó que "se hace por dos vías: primero, que los salarios le ganen a la inflación como lo estamos haciendo; y segundo, garantizando que los recursos del Estado que les brinda a los más vulnerables, ya sean jubilados o quienes cobran planes sociales, no pierdan contra la inflación".