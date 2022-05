Marcha atrás para no calificar con menos de 4: habló la ahora exdirectora de CGE

Política Removieron a directora de CGE tras marcha atrás para no calificar con menos de 4

Política Bordet anula medida de no calificar con menos de 4 y remueve a los responsables

La ahora ex Directora de Educación Secundaria del Consejo General de Educación (CGE),tras una reunión que mantuvo con el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, y vocales del organismo.“Ellos no estaban de acuerdo con pedirme la renuncia, pero lo tenían que hacer”, explicó Garnier, quien informó que nunca recibió una notificación formal de parte del gobernador provincial. “Mi renuncia fue solicitada por Bordet a través de los medios de comunicación, no recibí un pedido de forma directa”.que en su renuncia no objetó la decisión de Bordet, aunque sí manifestó su “opinión sobre los motivos por los que me pidieron renunciar, ya que los mismos no fueron sobre mi profesionalismo o trabajo, sino puntualmente por la normativa impide calificar con nota menor a cuatro a estudiantes secundarios durante el primer trimestre de este año”.. También de otras las Direcciones, como Privada, Técnico profesional y Adultos. Fue una normativa elaborada en forma conjunta, no solamente desde mi rol”, subrayó. En ese sentido, consideró “injusto” que la destituyan.En tanto, Garnier defendió la Resolución 1565 del CGE., afirmó. “La Resolución es válida y viene a adecuarse a lo que es la transición después de una pandemia, para sostener a los chicos en este primer trimestre. Ese era el sentido, no el de bajar la calidad ni ser flexibles”, aseveró.