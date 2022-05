El gobernador, Gustavo Bordet, anunció la derogación de la normativa que establecía la modificación del sistema de evaluación, calificación, acreditación y promoción para alumnos de Educación Secundaria y sus modalidades. La misma había determinado que no calificarían con menos de cuatro en el primer trimestre para “garantizar los derechos de los estudian”.



Consultado al respecto por Elonce, el mandatario fue tajante: “Le voy a contestar como docente al frente del aula que he sido durante 14 años. No comparto en absoluto la medida. Nadie me hizo conocer antes de publicarla. Le he dado expresas instrucciones al presidente del CGE (Consejo de Educación) para que anule esta medida y remueva a los funcionarios responsables de haberla implementada".



