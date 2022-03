SADOP Entre Ríos anunció paro docente tras la reunión paritaria

Esta mañana se llevó adelante una nueva reunión de la paritaria salarial docente, la cual estuvo encabezada el secretario de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, Ángel Zacarías. A la misma asistieron representantes de SADOP, UDA y AMET; no así las y los representantes del gremio mayoritario, AGMER.Durante el encuentro la secretaria general del SADOP Entre Ríos, lic. Alejandra Frank, reiteró la propuesta superadora enviada a las autoridades provinciales en al cual se reclamaba que se practique “un reajuste salarial adicional al porcentaje propuesto por el gobierno provincial, del 16% para compensar a los docentes que perdimos en el 2020 debido a que no se llevó adelante la negociación paritaria debido a la Pandemia del COVID-19”, indicó el gremio en un comunicado enviado a este medio.De esta forma, el Consejo Directivo del SADOP Entre Ríos confirma la medida de fuerza de “24 hs para el día 9 de marzo por considerar no haber sido atendidos los reclamos que el sindicato expresó al presidente del Consejo General de Educación la semana pasada”, señala el escrito.“Las y los docentes privados entrerrianos exigimos la continuidad del diálogo y la urgente recomposición salarial acorde a la realidad de nuestra provincia. Seguimos reclamando porque las y los trabajadores no somos la variable de ajuste”, finaliza el comunicado.