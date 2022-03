Paritaria docente: AMET y UDA lamentaron el “retroceso” en las negociaciones

Los paritarios de AGMER no se presentaron a la reunión que se desarrolló este lunes en la Secretaría de Trabajo. Los otros tres gremios, AMET, SADOP y UDA, no arribaron a un entendimiento con los representantes del Consejo General de Educación (CGE). Desde el Gobierno provincial acusaron al gremio mayoritario de “vaciar la paritaria” y retiraron la oferta salarial que había realizado a los gremios docentes. El encuentro pasó a cuarto intermedio, sin fecha confirmada.“Informamos que el viernes hicimos una medida de fuerza de 24 horas porque las bases rechazaron (la oferta salarial y pidieron que) los últimos dos tramos se trajeran más cerca y que julio sea el mes de revisión y no agosto. Y el otro reclamo es que el 16% perdido frente a la inflación de 2020 esté presente en la mesa de negociación; no es una exigencia de pago inmediato, pero la intención es que en el transcurso del año hagan un cronograma de pago para recuperar ese 16% que perdimos frente a la inflación”, comunicó ael secretario adjunto de Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Carlos Varela. “No exigimos ni el pago inmediato ni que sea en una cuota, pero sí que se mantenga en la paritaria y que haya un cronograma de pago”, aseguró al comentó que “por tercera vez” hacía el planteó, “sin respuestas”.Para el sindicalista, “se retrocedió en las negociaciones porque el Gobierno retiró la propuesta y por lo tanto no se percibirá el 21.21% desde marzo; y se pasó a cuarto intermedio, sin fecha, para analizar los pasos a seguir”.“El gobierno dio a entender que mientras existan medidas de fuerza, no se sentaría a brindar una nueva propuesta; pero los representantes aseguraron que están dispuestos al diálogo en la mesa paritaria”, comentó Varela. AMET resolverá esta tarde los pasos gremiales a seguir.Y agregó: “Presentamos una nota en la que pedimos adelantar las propuestas, que no sean tan espaciadas en el tiempo; sino que el 0.8% se abonara en abril, mayo y junio. Y que ese 16% que la inflación nos como de los bolsillos en 2020, que se hiciera efectivo de agosto a noviembre para que se pudiese recuperar lo adeudado”.“Lamentamos que el Gobierno, ante las medidas de fuerza, haya retirado la propuesta salarial que había ofrecido”, cerró Raya.Este lunes se llevó a cabo una nueva reunión de la paritaria salarial, sin la presencia de los representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), quienes entendían que, tras el rechazo de la propuesta y la definición de medidas de fuerza de parte del Congreso de Agmer, la reunión se había suspendido.Durante el encuentro -que fue encabezado por el titular de la cartera laboral, Ángel Zacarías- los gremios docentes formalizaron el rechazo a la última propuesta salarial, por lo que el Gobierno retiró la oferta. De todos modos, las negociaciones siguen abiertas y se pasó a un cuarto intermedio sin fecha.