Agmer no concurrió a la paritaria y el gobierno "lamentó" la actitud del gremio

“Agmer vacía la paritaria y le quita a docentes y jubilados un aumento por encima de la inflación”, sostuvo el vocal del Consejo General de Educación, Exequiel Coronoffo luego de la reunión prevista para este lunes. Agmer no concurrió.“Agmer hoy se ausenta de la mesa paritaria, vaciando una de las instancias más importantes para las y los trabajadores de la educación”, resaltó Coronoffo. Recordó “la vigencia de las resoluciones 2565/08 y 722/18 por las que el CGE”, y ratificó que “se pagarán los días trabajados, que es lo que corresponde”. Además, explicó que “la provincia se ve en la obligación de retirar la propuesta salarial, de acuerdo a lo que consta en el primer acta de la paritaria de este año que firmaron ambas partes”.“Lamentamos la actitud del gremio docente mayoritario que decidió no participar del diálogo. Esta actitud de los gremialistas lo único que hace es perjudicar a la escuela pública, y en especial a los niños, a sus propios docentes y a los jubilados docentes”, agregó el funcionario.“La ausencia del gremio mayoritario impide el desarrollo de la paritaria ya que no se puede llegar a acuerdos. La dirigencia de Agmer rechazó una propuesta salarial que su mismo gremio, la Ctera, aceptó a nivel nacional. Con esta actitud entorpece el diálogo y la posibilidad de llegar a acuerdos. Solamente logran que los docenes no perciban una propuesta que, con mucha claridad, recuperaba el salario por encima de la inflación”, continuó.Coronoffo también explicó que “Agmer incumplió el convenio colectivo de trabajo docente y presentó extemporáneamente una nota, el 3 de marzo, en la Secretaria de Trabajo comunicando medidas de fuerza aun cuando la paritaria permanecía abierta, en un cuarto intermedio. Además hoy se ausenta de la mesa paritaria, vaciando una de las instancias más importantes para las y los trabajadores de la educación”.Asimismo, el vocal del CGE reiteró que “a pesar que desde el gobierno respondimos satisfactoriamente a todos los reclamos que nos hicieron desde Agmer, la dirigencia gremial determinó un paro de cuatro días que produce un profundo perjuicio para niños, niñas y adolescentes de toda la provincia. Es una medida que no se comprende y que produce mucho daño a la escuela pública”.La reunión estuvo presidida por el secretario de Trabajo, Ángel Zacarías, y el director de Trabajo, Pablo Pagnone.Por parte del CGE participaron los vocales Exequiel Coronoffo, Griselda Di Lello, Javier Humberto José, la prosecretaria, Melina Romero, y el director general de Liquidaciones y Recursos Humanos, Néstor Grifoni.En representación de los gremios docentes estuvieron el secretario Adjunto de AMET, Carlos Varela, las secretarias General, y de Acción Social Alejandra Frank y Malvina Britos, respectivamente, y Mirta Raya, de la Unión de Docentes Argentinos.