Fernández: "Elegimos cuidar a cada argentino y argentina"

El presidente Alberto Fernández reafirmó que su Gobierno eligió "cuidar a cada argentino y cada argentina" y destacó que "hoy la Argentina es uno de los países con mayor número de vacunados contra el coronavirus".En el acto de cierre de campaña del oficialismo en Merlo, también mencionó las iniciativas puestas en marcha para aliviar la situación de amplios sectores durante la pandemia, como la suba de los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias para los trabajadores y el "aporte de las grandes fortunas" para destinar a obras para los sectores más vulnerables"Yo les había prometido que los jubilados y jubiladas no iban a pagar los medicamentos y hoy no pagan los medicamentos", remarcó el Jefe de Estado."Y ahora tenemos que resolver la deuda que nos dejaron con el FMI. Y me tomaré el tiempo que haga falta para encontrar el mejor acuerdo para los argentinos y las argentinas", aseguró el mandatario.Alberto Fernández destacó entre las políticas que se impulsaron a favor de la gente los precios fijos para productos de la canasta básica familiar y también para medicamentos, para que "los argentinos dejen de padecer"La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también participa del acto. Su presencia había sido puesta en duda a raíz del posoperatorio que sigue tras la histerectomía a la que fue sometida hace una semana en el sanatorio Otamendi, y luego que se informara que no viajará a la ciudad santacruceña de Río Gallegos para votar el próximo domingo.