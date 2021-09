Se intensifica en septiembre el regreso a la presencialidad escolar en el país

Las escuelas argentinas intensificarán el regreso a la presencialidad en clase para lo cual aplican un sistema de "retorno cuidado" y progresivo, con ventilación, uso de barbijo e higiene de manos junto al monitoreo constante de la situación epidemiológica del coronavirus en cada distrito.El ministro de Educación, Nicolás Trotta, destacó en los últimos días que las "mejoras constantes de los indicadores sanitarios y epidemiológicos" permitieron "disminuir el distanciamiento para poder intensificar la presencialidad, siempre y cuando compensemos con otras medidas, como los testeos, el uso de tapabocas y el uso de medidores de dióxido de carbono para fiscalizar la circulación del aire", mientras "el Estado Nacional acompaña con la inversión para poder adquirir esos aspectos y permitir esa intensidad".El Consejo Federal de Educación aprobó una propuesta para regresar a la "presencialidad plena" en las escuelas desde el 1° de septiembre en forma progresiva de acuerdo a lo que disponga cada provincia, en un esquema con protocolos que incluye una distancia de 1,5 metros a 90 centímetros en las aulas, el uso obligatorio de barbijos y ventilación cruzada y, según Trotta, "si la situación sanitaria se complejiza, se reducirá la presencialidad en los escenarios de mayor complejidad epidemiológica".En Entre Ríos, el retorno a las clases presenciales comenzó el lunes y se considera "una sola burbuja" a todo el curso, se mantienen los controles de ingreso y egreso, la ventilación cruzada y se recomienda el uso de barbijo.El director del CGE, Martín Müller, aseguró que para la primera semana se estableció "una flexibilidad en función de cada escuela. No es lo mismo una con poca matrícula que otra con muchos docentes, donde se requiere otro tipo de organización y comunicación con las familias".Los mayores gremios docentes manifestaron su "preocupación" ante las nuevas disposiciones y pidieron "continuar con el resguardo de docentes y estudiantes que integran grupos de riesgo".En la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Escuelas y Educación confirmó que desde hoy entrarán en vigencia las nuevas medidas para ampliar la presencialidad en las clases y remarcó que cada semana se realizará un testeo muestral con un procedimiento no invasivo y de resultado inmediato para el que se requerirá el previo consentimiento informado de los adultos responsables de cada estudiante.La directora de Escuelas, Agustina Vila, dijo que "la mejora en los indicadores epidemiológicos junto al avance en la campaña de vacunación nos permiten aplicar en forma responsable nuevas instancias que continúen fortaleciendo la presencia cuidada en las aulas y garantizando el derecho social a la Educación y a la Salud".En Mar del Plata, la inspectora jefe de la Región 19 de Gestión Privada, Ana Carolina Di Alessio, explicó que la "vuelta a la presencialidad plena, es uno de los pasos que comenzaremos con un retorno cuidado. No significa que ocurrirá todo junto. Es un proceso, en que cada institución viene trabajando desde que volvimos con burbujas y distanciamientos de un metro y medio en las escuelas"."Lo que comienza es una nueva etapa en la que se flexibiliza una vez más porque ya hemos tenido una flexibilización hace una semanas atrás con la cantidad de estudiantes. Ahora, los estudiantes que siempre estuvieron y seguirán en burbujas, tal vez puedan estar todos en el curso, siempre y cuando se den las condiciones acorde a las medidas del aula", añadió.Ahora, recordó, "el distanciamiento entre los alumnos será de 90 centímetros, cuando antes era de 1,5 metros, aunque con respecto al docente seguirán siendo de 2 metros" y apuntó que las familias "tendrán que esperar que cada equipo directivo les informe cómo será este proceso acorde a la institución que asistan sus hijos" dado que "hoy no sabemos cuántas serán las escuelas que comenzarán a trabajar acorde a esta nueva comunicación. Cada escuela está tomando conocimiento y empezando a evaluar sus posibilidades para luego transmitirlas a sus comunidades".En Bahía Blanca, el inspector jefe de Educación de la Región 22, Claudio Martini, señaló que "la idea es volver a la presencialidad plena cuidada tal cual fue antes de la pandemia por supuesto seguimos respetando el plan jurisdiccional en cuanto a la utilización de barbijo, alcohol en gel, distanciamiento con dos metros con el docente y en espacios comunes".También indicó que "si no alcanza el espacio, se va a trabajar con asistencia programada y también se están pensando alternativas, como las bibliotecas o gimnasios".En Córdoba, la implementación progresiva de la presencialidad plena de las clases, tanto el ámbito público y privado, comenzó el 9 de agosto sólo en los establecimientos que por matrícula o espacio físico pueden garantizar la plena aplicación del protocolo de prevención del COVID-19.A partir de lo acordado en el Consejo Federal de Educación (CFE), fuentes del Ministerio de Educación local manifestaron que evalúan los criterios a seguir, particularmente con la implementación de los protocolos para extender a más aulas y más escuelas la presencialidad plena, y que se informará una vez resuelto.El secretario gremial de la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC), Oscar Ruibal, dijo que el gremio está a favor de la presencialidad en tanto se pueda "generar y garantizar condiciones establecidas por los protocolos" de la provincia como Nación.En Mendoza el Nivel Primario y la Educación Especial mantienen clases presenciales desde el 23 de agosto, considerando a cada grado cómo agrupamiento único, mientras el Nivel Secundario prevé su regreso total en septiembre, sin fecha concreta aún.El director de Escuelas, José Thomas, recordó que "en caso de que aumenten los casos y la curva muestra una línea ascendente, se vuelve atrás con el sistema de burbujas".Chubut también implementó hace dos semanas el retorno a la presencialidad para el nivel inicial, siguió desde el lunes 30 para la primaria y se completará a partir del 6 de septiembre para los niveles secundario y superior."De ahora en más la presencialidad será la norma y la virtualidad la excepción" definió la ministra de Educación, Florencia Perata, en diálogo con Télam y señaló que el sistema está normado por una resolución conjunta entre los ministerios de Salud y de Educación, que "actualiza el protocolo de regreso a clases" y fija las pautas de distanciamiento, sanitización y cuidados en contexto de pandemia.El gremio docente, que está de paro en reclamo de un aumento salarial, cuestionó el plan dado que, según el secretario general de ATECH, Santiago Goodman, "la resolución es contradictoria porque habla de la presencialidad sin burbujas, estableciendo una distancia en el aula que es imposible de cumplir porque no dan los metros cuadrados del aula y eso pasa por no consultar".Tierra del Fuego incrementará el nivel de presencialidad a partir del lunes 6 de septiembre, de manera "paulatina" y considerando la situación particular de cada establecimiento educativo, confirmaron a Télam fuentes oficiales del gobierno fueguino.Tras la decisión general del Consejo Federal de Educación, la provincia se tomará esta semana para planificar los próximos avances que abarcarán el resto del ciclo lectivo."Estamos aprovechando estos días para realizar un trabajo de planificación acerca de cómo se implementará la vuelta a clases de más alumnos, y para ello estamos evaluando, fundamentalmente, la situación particular de cada establecimiento", señaló la ministra de Educación, Analía Cubino.Explicó que realizan una "ronda de diálogos" con los directivos de escuelas para imponerlos de la nueva situación y para que ellos brinden un panorama del estado de cada edificio.En Neuquén, la resolución 627/21 del Consejo Provincial de Educación (CPE) determinó el regreso de los estudiantes a las clases presenciales plenas y cuidadas, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial desde el jueves 26 de agosto con el nivel inicial y el lunes 6 de septiembre, se sumará el nivel secundario."Hemos hablado con la ministra de Salud sobre la circulación del virus en el territorio y eso nos lleva a tomar esta decisión", explicó la ministra de Educación de Neuquén, Cristina Storioni.Voceros de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) señalaron que "en las escuelas en las que no estén dadas las condiciones para la presencialidad plena, no se llevará adelante" y agregaron que, en esos casos, el gremio "dará protección para que continúen con las burbujas alternadas".Santa Cruz, que reinició las clases tras el receso invernal con presencialidad combinada en burbujas de 10 alumnos con una distancia de 2 metros y hace quince días redujo a 1,5 metros la distancia con 15 alumnos, analiza el acuerdo del Consejo Federal de Educación como "nuevas condiciones para la presencialidad plena que se implementarán progresivamente" en la jurisdicción.Asi lo indicó a Télam la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), María Cecilia Velázquez, al precisar que la provincia monitorea las medidas implementadas desde agosto que "ampliadas hace 15 días nos acercan mucho a esa presencialidad plena"."En algunas instituciones los alumnos asisten prácticamente todos los días de 3 a 4 horas en todos los niveles", añadió y apuntó que "debemos consolidar y monitorear por lo menos hasta mediados de septiembre esta progresividad de las medidas, para avanzar con el nuevo acuerdo siempre en función del criterio epidemiológico".En La Pampa, el Ministerio de Educación determinó que el retorno a la presencialidad en las escuelas "será gradual y progresivo" y dispuso que "las definiciones serán consensuadas y acordadas en el marco de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo (Comisset)" conformada por los tres gremios docentes, autoridades educativas y el asesoramiento del Ministerio de Salud.Además, indicó que hasta el 3 de septiembre "se trabajará sobre dicha normativa, con cada una de las instituciones que conforman el sistema educativo provincial para que, a partir del 6 de septiembre, se incremente de manera gradual y progresiva mayor presencialidad en las aulas".En Corrientes, la presencialidad en las escuelas se retomará desde hoy en forma progresiva, con alumnos y docentes de los tres últimos años de ambos niveles educativos, anunciaron hoy autoridades del Ministerio de Educación de la provincia.La ministra de Educación de Corrientes, Susana Benítez, dijo que "los establecimientos educativos emitirán un documento para los docentes que establecerá cómo será el ingreso de los alumnos" y respecto de los protocolos dijo que "las escuelas irán comunicando cómo y quiénes irán ingresando"."Se habilitará también el uso de otros espacios escolares para dar clases en todos los establecimientos, como bibliotecas, salas de computación, salones de actos y patios", detalló Benitez.La ministra remarcó que "está comprobado que no se han detectado contagios masivos en escuelas, sólo casos aislados. Los protocolos siguen, se mantendrán los espacios abiertos, uso de alcohol y barbijo obligatorio. Es importante que dejemos de lado los temores, además las escuelas son muy responsables en el cumplimiento de protocolos".En Santiago del Estero, el lunes 6 de septiembre volverá la presencialidad escolar plena y, según la ministra de Educación, Mariela Nassif, será un "regreso progresivo en la medida que las instituciones, durante esta semana se vayan preparando" para cumplir con las nuevas modificaciones al protocolo existente"."El gobernador Gerardo Zamora ha instruido a las autoridades educativas a ir adquiriendo todos los elementos necesarios que marcan estos protocolos para ir trabajando progresivamente en estas situaciones excepcionales", remarcó y precisó que las escuelas podrán habilitar todos los espacios físicos existentes, como patio, galerías, SUM, bibliotecas, salones parroquiales, clubes, y otros espacios similares, para cumplir con el protocolo.En Catamarca, la ministra de Educación, Andrea Centurión, se refirió a la presencialidad cuidada y señaló que "si bien en la provincia ya hay escuelas rurales aplicándola, esta se dará de manera progresiva en las escuelas del Valle Central"."En las escuelas rurales hoy ya tenemos el 100 % de la presencialidad, en las escuelas de período especial que inició el lunes ha iniciado con todos los chicos en las aulas", dijo y destacó que "donde se va notar la presencialidad progresiva va a ser en el Valle Central, en donde tenemos escuelas con mayor matrícula y es necesario adecuar espacios, matrículas y de a poco se van adecuar"."La idea es buscar la forma, las condiciones de cada institución dentro de la autonomía que tiene cada equipo directivo para organizar el espacio escolar y que se pueda dar la mayor presencialidad posible", añadió..En Salta, el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matías Cánepa, explicó que "entre esta semana y la que viene" se trabajará con las escuelas la posibilidad de la presencialidad, decidida en el marco del Consejo Federal de Educación.Cánepa recordó que se decidió reducir "la distancia entre los chicos, que era de un metro y medio, y eso permite mucha mayor presencialidad", pero cada escuela "depende de distintas situaciones, con la idea de que se vaya hacia la normalidad"."Habrá algunas escuelas que puedan tener presencialidad total y otras que van a ir a un paso paulatino", destacó y aseguró que "no vamos a tener de golpe todas las escuelas con presencialidad plena" en Salta.San Luis mantiene por ahora el sistema de bimodalidad de clases, que combina días de presencial y virtual, mientras las autoridades educativas definen con los gremios detalles para avanzar sobre la presencialidad plena en las próximas semanas.En Jujuy, donde ayer se incorporaron todos los grupos de docentes a las clases, se mantienen las "burbujas sanitarias" y, según la ministra de Educación Isolda Calsina, se está "buscando la presencialidad plena" en las aulas pero será un proceso que "se irá dando paso a paso".Jujuy continuará con la modalidad de burbujas sanitarias como aplica desde que inició las clases en febrero y Calsina adelantó que para la vuelta total de los alumnos se informará oportunamente "para que las familias se preparen"."Existe una normativa del Consejo Federal de Educación que habilita a tomar diferentes medidas que hagan posible esa presencialidad, se requiere un análisis caso por caso", acotó.Río Negro comenzó ayer a implementar de forma gradual la presencialidad en las escuelas con la mitad de los alumnos que integran el "Primer Ciclo" del nivel primario mediante el sistema de "burbujas".La ministra de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara Tracchia, dijo que esta nueva instancia "va a permitir que los niños y las niñas puedan ir todos los días y todas las semanas a sus instituciones escolares" y remarcó que "se vuelve a la presencialidad siguiendo protocolos, con barbijo, lavado de manos, ventilación cruzada y todas las medidas de seguridad".Las clases en Santa Fe también regresaron ayer con presencialidad plena y sin utilización de burbujas sanitarias y la ministra de Educación, Adriana Cantero, indicó que cada escuela debe "analizar los espacios que tiene y su matrícula, para poder diseñar cómo sería la distribución de los bancos en cada uno de esos lugares"."Se tienen que seguir aplicando de manera estricta el uso del barbijo permanente, el lavado de manos, el control de entrada y salida, la ventilación constante de las aulas", remarcó.La Rioja, a su vez, avanzará con la presencialidad en las escuelas a partir del lunes 6 de septiembre con cambios en los protocolos y burbujas, de manera escalonada y progresiva, ante una situación sanitaria de riesgo medio con tendencia descendente.El ministro de Educación, Ariel Martínez, explicó hoy que "se hizo una redefinición del protocolo, cambios en el mismo y en las burbujas" y resaltó que el gobierno instaló "herramientas que controlan la calidad del aire en cada aula para garantizar la ventilación y los cuidados en los chicos y docentes, pero se analizará cada institución educativa para hacerlo".