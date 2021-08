UPCN reclamó que se respete la regularización de contratos en Producción

Trabajadores de la secretaría provincial de Producción nucleados en UPCN se declararon “en estado de alerta y de movilización”. "Queremos expresar nuestro malestar y repudio por el incumplimiento del Acta de ordenamiento de la Planta de Personal", indicaron desde el gremio de estatales entrerrianos.En el año 2019 en la Secretaría de Producción se firmó el Acta de ordenamiento de la Planta de Personal bajo la figura de Contratos de Obra, con el objetivo de regularizar su situación y pasarlos a Contratos de Servicio. En ese momento se llegó al acuerdo de respetar la antigüedad, por tal motivo se hicieron dos anexos: el primero correspondió a los 28 contratados de obra más antiguos que ocuparon los cupos de servicio vacantes a esa fecha, y los demás quedaron a la espera de nuevos cupos que se fueran liberando para pasar.La secretaría provincial de Producción respetó este acuerdo y ha ido regularizado según la antigüedad hasta este último año. A la fecha, la repartición cuenta con 21 cupos nuevos, por lo que se armó un expediente con el nuevo anexo conteniendo los contratados más antiguos, pero, según alertaron desde UPCN, recientemente les informaron que solo tienen 20 cupos “porque uno lo destinarían a una contratada que está casi última en la lista, por supuesto con menor antigüedad".“El gobierno se resolvió unilateralmente y en forma arbitraria no respetar este listado de antigüedad y ocupar los cupos para el pase de contratos de obra a servicio con trabajadores que están últimos en el listado, obviando la espera que tiene el resto de los contratados, que la está pasando doblemente mal por su situación de revista precaria, porque realiza las mismas tareas que cualquier trabajador de la administración pública y no son tenemos en cuenta. Y además por el tema salarial que los perjudica porque están por debajo de lo mínimo que se garantiza en la administración pública”, explicó ala secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez.Es que según explicó, “un trabajador en algunos sectores de la administración pública está cobrando 35.000 pesos, siendo que el piso salarial supera los 36.000 pesos; además del pago de licencias y otros conceptos que no se tienen en cuenta cuando son contratados de obra y no hay relación laboral con el Estado”. “Y esto es lo que queremos que se termine”, sentenció.La semana pasada se llevó a cabo una asamblea, y en ese marco, desde UPCN se pidió que se revierta la situación. También se elevó una nota al gobernador transmitiéndole la preocupación por este tema. Sin respuestas, los trabajadores se manifestaron en mañana de este jueves en Casa de Gobierno a la espera de una solución a lo planteado.“Hay compañeros que hace más de cinco años que son contratados de obra y todos esperaron porque sabían que había un listado con antigüedad, pero la gran sorpresa fue que el expediente se armó con 21 cupos para ingresar y ahora nos dicen que hay 20 porque no fue reservado para una persona que está anteúltima en la lista”, apuntó la delegada gremial de UPCN en la secretaría de Producción, Ivana Ortíz.“Nos manifestamos en Casa de Gobierno ante la falta de una respuesta por parte de funcionarios provinciales, para que esto no siga ocurriendo en otros ámbitos porque estamos en medio de un proceso de regularización. Tratamos el borrador para el instructivo de los pases a planta permanente y los acuerdos firmados en paritaria deben respetarse. Y este es un paso decisivo para que en la administración pública dejen de ejercerse viejas prácticas por las que la política se pone por encima de la carrera y de los trabajadores”, argumentó Domínguez.