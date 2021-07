Bordet anunció que el martes se lanzará la vacunación para menores de 18 años

ACTIVIDADES

VACUNACIÓN EN ENTRE RÍOS

"Estamos trabajando con un gran equipo de Salud que nos está acompañando para poder inmunizar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible”, dijo el gobernador durante el operativo realizado en el nosocomio paranaense junto a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y el director del hospital, Carlos Ramos.Destacó luego que en toda la provincia se está vacunando sin turnos a mayores de 18 años y que el martes se lanza a nivel nacional la vacunación para menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades que comprende a Entre Ríos.Tras ello expresó: "Estoy muy contento de volver al hospital De la Baxada y verlo funcionando a pleno, puesto que esto fue uno de los desafíos que tuvimos cuando comenzó la pandemia para garantizar la salud de todos los entrerrianos debido a que estuvo prácticamente cuatro años inactivo por la decisión del gobierno de entonces", dijo el primer mandatario entrerriano, al tiempo que destacó la jornada de vacunación contra el Covid que este jueves se lleva adelante en ese lugar para aplicar primeras dosis a 8.000 personas mayores de 25 años y que mañana estará destinada a mayores de 18.Y agregó: "Estamos trabajando con la ministra Sonia Velázquez, con Carlos Ramos que es el director del hospital De la Baxada y con un gran equipo de Salud que nos está acompañando durante toda la pandemia para poder inmunizar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Si eventualmente ingresan cepas nueva, como la Delta, queremos que nos encuentre con la mayor proporción de la población inmunizada en Entre Ríos".Tras insistir en que en materia de vacunación "venimos muy bien", Bordet dijo que también se aplican segundas dosis como estaba previsto. “Hay un muy buen ritmo de vacunación que nos da una expectativa positiva para adelante, pero siempre manteniendo los cuidados porque si bien la segunda ola ha descendido, estamos muy alertas y muy atentos que no tengamos otros picos para lo cual siempre hacemos las recomendaciones de seguir manteniendo el distanciamiento, usando métodos de auto protección como el tapaboca y cuidándonos para poder retomar la normalidad lo antes posible".Consultado sobre si se analizan nuevas flexibilizaciones ante la disminución de casos, respondió: "Hoy estamos prácticamente con todas las actividades en macha. Estamos en toda la provincia con la actividad económica funcionando en algunos casos con aforos, que es necesario, pero en marcha. Hemos tenido una buena temporada de vacaciones de invierno, también con muchos cuidados y con muchas recomendaciones, pero las reservas hoteleras, dicho por las cámaras del sector turístico, han sido buenas y también el sistema de clases hoy es presencial en todas sus modalidades".Sostuvo que se continúa con las medidas para evitar contagios y dijo que se debe evitar la circulación que se pueda, tener en cuenta siempre los métodos de auto protección, respetar distanciamiento y generar reuniones al aire libre. “Mantenemos aforos para que no haya aglomeraciones de personas que es lo más importante. Si entre todos ponemos una cuota de esfuerzo, sin dudas más rápido se podrá superar esta situación cuando se inmunice la mayor parte de la población que es el objetivo que nos hemos propuesto", remarcó.Con respecto a la continuidad de la modalidad de burbujas en las escuelas, el gobernador Bordet señaló que todo va a depender de cómo evolucione la pandemia hacia adelante y los números de contagios. “Somos optimistas, pero también muy cautos y en este sentido lo importante es que en toda la provincia están llevándose adelante las clases presenciales, lo cual era lo que más anhelábamos: que nuestros chicos puedan tener los contenidos educativos en las aulas", dijo el mandatario.En ese marco, informó que ayer estuvo con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en su visita a Rosario, y apuntó: “Allí visitamos la fábrica donde se producen netbooks y a Entre Ríos van a llegar 21.000 de ellas en el marco del programa Conectar Igualdad que se interrumpió en 2015. Si este programa no se hubiese interrumpido en el gobierno de Macri, sin dudas en la pandemia hubiésemos tenido muchas netbooks para que los chicos pudieran estudiar a distancia y sobre todo en las escuelas rurales", expresó finalmente el mandatario.Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, en relación a la habilitación de la plataforma para que se inscriban chicos de 12 a 17 años, explicó: “Estamos esperando la habilitación de la plataforma para que dicho grupo etario pueda tener el consentimiento de sus padres o tutores para poder registrar su voluntad. En esta primera etapa se va a priorizar aquellos que tengan comorbilidades o factores de riesgo”.Al mismo tiempo referenció que, debido a la dinámica de la vacunación, “lo ideal es no retrasar la estrategia con a solicitud de certificados médicos. No obstante, para tranquilidad de los padres recomendamos que consulten a sus respectivos pediatras, por las particularidades de cada caso y el amplio abanico de comorbilidades que serán contempladas”.Velázquez resaltó que el trabajo para iniciar esta etapa de vacunación se viene desarrollando tanto con la Comisión Nacional de Inmunizaciones como con la Sociedad Argentina de Pediatría y el área de pediatría e infancia de la provincia. “Es un tema que trabajamos muchísimo y lo consensuamos desde el Consejo Federal de Salud porque se trata de un grupo a vacunar muy sensible que, si bien hemos tenido pocos casos de chicos con Covid-19, algunos se han presentado más complejos y fueron aquellos que presentaban ciertas comorbilidades que incidieron en la hospitalización, morbilidad y mortalidad”, sostuvo la titular de la cartera y apuntó que está previsto que el martes 3 de agosto se realice a nivel nacional el lanzamiento de la estrategia para este grupo etario.Desde que se inició la vacunación contra el Covid, Entre Ríos ha recibido 1.125.753 dosis de las distintas marcas de vacunas, de las cuales 334.750 corresponden a Sputnik V (primer y segundo componente); 341.400 a Covishield y Oxford-Astra Zeneca; y 449.603 a Sinopharm. Cabe destacar que en el mes de julio arribaron 365.700 dosis, siendo 232.000 de la marca China, 72.900 de Sputnik V; y 60.800 de Astra Zeneca.Cabe señalar que en total se aplicaron 873.338 vacunas entre primeras y segundas dosis (689.149 y 184.189 respectivamente). Dentro de ello se ha inoculado al total del personal de Salud; a quienes residen en instituciones de larga estadía, tanto geriátricas como gerontológicas, más su personal de apoyo; y a personas en hospitales monovalentes.Al mismo tiempo, se avanzó con los grupos priorizados. En materia de adultos mayores de 60 años, se superó el 89 por ciento. También la inoculación alcanzó a más del 80 por ciento del personal estratégico, que comprende fuerzas de seguridad provincial, personal de los tres niveles de educación, universidades y personal de geriátricos. Asimismo, recibieron su dosis más de 402.000 entrerrianos de 18 a 59 años con y sin factores de riesgo.