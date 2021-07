Falleció Edgardo Dellizzotti, el ex intendente de Colonia Avellaneda

El ex intendente de Colonia Avellaneda, Edgardo Daniel Dellizzotti tenía 60 años y desde hace un tiempo venía luchando contra una penosa enfermedad. Así lo confirmaron familiares del ex mandatario municipal.Falleció a las 6,30 de este miércoles y sus restos no serán velados en Colonia Avellaneda, pero serán inhumados en el Cementerio de Hasenkamp.El cortejo partirá desde Colonia Avellaneda a las 16.15.Cabe recordar que Dellizzotti llegó al gobierno de Colonia Avellaneda por la Unión Cívica Radical, luego mutó en radical kirchnerista.El dirigente primero gobernó en la ciudad cercana a Paraná cuando era una junta de fomento. En 2011, cuando fue elevada a la categoría de municipio, fue electo intendente, y reelecto con dicha investidura en 2015.En tanto, en las elecciones de 2019, Dellizzotti perdió después de 18 años consecutivos en el mando de la localidad. (Fuente: Debate Abierto)