Proyectan vacunar a alumnos para retomar la presencialidad absoluta en escuelas

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró que el objetivo del Gobierno es avanzar en una campaña de vacunación a estudiantes de los distintos niveles para poder recuperar la presencialidad absoluta durante el ciclo lectivo del año próximo."La vacunación de los estudiantes es el factor subsiguiente que nos va a permitir tener la expectativa, como la tenemos, de recuperar la presencialidad absoluta durante el 2022", afirmó en diálogo con El Destape.Sin embargo, el funcionario sostuvo que el proceso de vacunación sobre adolescentes y niños deberá tener el paso previo de la aprobación de la ANMAT de las distintas vacunas para "robustecer la presencialidad en las aulas"."La proyección de vacunación de niños y adolescentes es la expectativa que tiene nuestro sistema educativo de cara a los últimos meses", sentenció el ministro Trotta.Por otra parte, Trotta precisó que "para la promoción escolar se viene desarrollando una estrategia común con todas las jurisdicciones, y los caminos los va a terminar de definir el Consejo Federal de Educación", pero aclaró que "no va a haber promoción automática. No hubo el año pasado y mucho menos este año"."En el 2020 hicimos todo lo contrario a una promoción automática, porque no es que los chicos pasaron de grado como si no nos hubiera atravesado una pandemia", señaló y agregó que esto "implicó una reorganización de la propuesta pedagógica a lo largo del 2021".Frente a ese escenario, afirmó que "se viene trabajando en las trayectorias educativas y en los aprendizajes heterogéneos de la alternancia de la virtualidad y presencialidad" ya que "los aprendizajes que quedaron pendientes, se fortalecieron en el verano".En cuanto a las estrategias para fortalecer el sistema educativo de los niveles con más complejidad, Trotta comentó a El Destape Radio que se piensa en la extensión del ciclo lectivo para "robustecer esas trayectorias educativas".A modo de ejemplo, graficó: "Pensamos en la experiencia como la de Santa Fe, que quienes terminaban primario o secundario cursaron el mes de febrero".