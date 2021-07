Comienzan hoy las vacaciones de invierno en 16 provincias

Sociedad Los requisitos para ingresar a cada provincia en vacaciones de invierno

Estudiantes y docentes de 16 provincias inician hoy sus vacaciones escolares de invierno, tras el fin de semana largo por el feriado del Día de la Independencia, mientras las comunidades educativas de Río Negro y San Juan llegarán a la segunda parte del descanso que inauguraron el 5 de julio y otras seis jurisdicciones tienen previsto comenzar su receso el 19.En ese marco, el ministro de Turismo y Deportes nacional, Matías Lammens, señaló días atrás que "a pesar de que el turismo está permitido, no va a ser alentado en términos de estímulo y de planes" y apuntó que tampoco este año se estableció "un criterio común" para el ingreso a cada provincia porque eso "depende de la situación epidemiológica y sanitaria de cada destino".En el plano educativo, las autoridades provinciales coincidieron con el criterio señalado por el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, quien pidió mantener los recaudos de bioseguridad para que "después del receso invernal sigamos robusteciendo la presencialidad" en las escuelas.De este modo,Mientras la semana que arranca el lunes 19 dará inicio a las vacaciones la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma, Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.En tanto, el Consejo Provincial de Educación (CPE) rionegrino dispuso el receso hasta el viernes 23 de julio en todos los niveles y modalidades, mientras el ministerio sanjuanino determinó que entre el 19 y el 30 de julio habrá una etapa de "fortalecimiento educativo" para alumnos que no acrediten los saberes necesarios para la primera mitad del ciclo lectivo.A principios de mes, el ministro Trotta precisó que "el 75% de las escuelas del país tiene clases presenciales con protocolos y, aunque ya ha pasado el impacto fuerte de la segunda ola de la pandemia, hay que sostener todos los cuidados dentro y fuera de la escuela, pero estos datos son muy importantes para la toma de las mejores decisiones".Además, destacó que "ya tenemos un poco más de un millón de docentes y auxiliares vacunados con una dosis y más de medio millón con las dos, y se está avanzando rápidamente en el proceso de vacunación, lo que nos va a permitir robustecer la presencialidad en el segundo semestre el año".Trotta calculó que en los seis primeros meses había "un 80% de docentes y auxiliares en todo el país vacunado con una dosis", mientras destacó que ahora se trabaja "en la diversidad de realidades educativas que han transitado los alumnos en 2020 para buscar la respuesta adecuada para cada uno de ellos".Recientemente, además, el Ministerio de Educación lanzó un plan nacional de evaluación educativa a instrumentarse este año y el próximo, aprobado por los integrantes de las 24 jurisdicciones del país, que incluirá una serie de variables como los aprendizajes -a través del operativo Aprender-, los sistemas de enseñanzas aplicados por los docentes en pandemia y la organización del sistema escolar junto a las innovaciones introducidas.Al respecto, Trotta reafirmó que no será "una evaluación individual" sino que es una "evaluación del sistema educativo" y dijo que estas evaluaciones tendrán un carácter censal y permitirán evaluar el desarrollo de los estudiantes que han tenido "menos continuidad con la escuela" en el marco de la no presencialidad por la pandemia.