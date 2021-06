Covid: evalúan "dar dosis de refuerzo o cambiar alguna vacuna" por nuevas cepas

Sociedad El laboratorio Richmond ya produjo casi 450 mil dosis de Sputnik V en Argentina

"Podría ser que los anticuerpos que generamos con una vacuna no sean efectivos para una variante que aparezca más adelante. Por lo tanto uno tiene que pensar esta situación de que probablemente haya que dar dosis de refuerzo o cambiar alguna vacuna si es que no es efectiva contra una nueva variante", resaltó Salvarezza.En declaraciones radiales, el funcionario nacional reconoció que, y agregó: "Todavía no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo proveen de inmunidad las vacunas que se comenzaron a aplicar en diciembre del año pasado"."Tenemos que seguir cómo evolucionan los anticuerpos y cómo evoluciona la inmunidad celular para decir cuánto tiempo nos va a proveer de inmunidad la vacuna", explicó.Además, Salvarezza ejemplificó: "En otras enfermedades las vacunas hay que cambiarlas todos los años, como en el caso de la gripe. Otra complicación es la aparición de nuevas variantes, que complican el panorama"., ponderó.También recordó que el ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación estáSalvarezza indicó que hay varios proyectos en marcha para "diseñar la vacuna y poder terminar con lo que es la fase en animales o preclínica y entrar a la fase 1 y 2 en humanos"., puntualizó: "Argentina tenía como población vacunable alrededor de 30 millones de personas, y hoy superamos los 14 millones de personas vacunadas con una sola dosis".Ante estos números, el ministro nacional indicó que representan "un 45%" del objetivo trazado, por lo que "se ha cumplido con la mitad de la población"."Tenemos que esperar un par de meses más para que Argentina esté cubriendo el 60% de su población de más riesgo", pronosticó.Por último, consideró que la situación epidemiológica en el país está "en franco descenso pero con un número de casos todavía importantes", por lo que pidió "extremar los cuidados para que todo lo que se ganó no se vuelva a perder".