Gobierno prohibirá exportación de oxígeno y reorientará uso "sólo hacia Salud"

El Gobierno dio a conocer este martes que prohibirá la exportación de oxígeno debido a la alta demanda que generó el aumento de casos de Covid-19, al tiempo que señaló que la distribución de insumo será reorientado exclusivamente hacia las instituciones de salud.



Luego de una reunión con empresas proveedoras, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, confirmó que se encuentran trabajando en dicha medida con el fin de dar respuesta a la duplicación de la demanda ocurrida en el último tiempo respecto al año pasado. El marco normativo, dijo, va a impedir la exportación por el periodo que dure la emergencia.



Asimismo, consideró "productiva" el encuentro, en el cual relevaron las capacidades productivas de cada firma con el fin de generar "un esquema de trabajo para las próximas semanas" ya que el país está bajo un escenario en el cual "se ha duplicado respecto al año pasado".



Por parte de las empresas estuvieron presentes Gonzalo Ramón, director general de Air Liquide para Argentina, Uruguay, Colombia y República Dominicana, junto a la responsable del área de Salud de la firma en el país, Carolina Roca. Además, asisitirá Carlos María Brea, director de Indura, en compañía del gerente regional de Negocios, Patricia Portela. Por último también dirá presente la empresa Linde de la mano de su gerente general, Rómulo Santana y la gerente de legales, Valeria Krause.



El objetivo será fortalecer el diálogo para garantizar el abastecimiento de oxígeno en las instituciones de salud, tanto sanatorios como hospitales. Se trata de un insumo sensible y clave a la hora de atender a pacientes de Covid-19.



El aumento en la cantidad de contagios ocurrido en las últimas semanas tomó por sorpresa tanto al gobierno como a los establecimientos de salud y derivó en la saturación de los hospitales y clínicas. Por cuestiones lógicas, a mayor cantidad de internaciones en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), mayor es la demanda de insumos básicos para la atención de los pacientes.



Días atrás, Germán Di Doménico, Country Manager de Bionexo Argentina, una de las plataformas que trabajan en vincular a proveedores con instituciones de salud, manifestaba a este medio la preocupación por la falta de insumos para intubar pacientes en UTIs.



"Está habiendo ciertas dificultades respecto al abastecimiento de productos que hacen al proceso de intubación y mantención en terapias intensivas. No es solo un problema en Argentina sino que ocurre en los países que atraviesan picos elevados y sostenidos", explicó.



Sedantes, analgésicos, anestésicos y materiales básicos para intubar están entre los insumos más requeridos, pero por sobre ellos se encuentra el oxigeno. Atentos a la situación general, el gobierno busca coordinar con las empresas para evitar un desabastecimiento que agrave aún más la situación actual.



En los últimos días, se multiplicó el uso de oxígeno en Provincia, Ciudad y en Santa Fé. Sonia Martorano, ministra de Salud santafecina, aseguró hoy que la provincia está "al límite de una crisis de oxígeno" por la duplicación del uso de ese insumo para pacientes con coronavirus, mientras el Gobierno no descarta restringir otras actividades a partir del domingo.



Martorano alertó sobre una posible complicación en la provisión de oxígeno atento a que "se está usando más del doble" que el año pasado en la atención de cuadros severos de Covid-19 "y recién estamos en el inicio de la ola".



En igual sentido se expresó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quien sostuvo que la demanda de oxígeno creció en un 300% y sostuvo que "las medidas que haya que tomar para bajar la circulación también van en línea a no colapsar el sistema de producción de oxígeno".



Ámbito.com.