Covid-19: Camioneros protesta en paso fronterizo con Brasil

Un conflicto sin precedentes está provocando tensión en la frontera con Brasil: el Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, decidió cortar por tiempo indeterminado el paso fronterizo de Paso de los Libres, en Corrientes, para protestar contra los choferes brasileños por su “negativa a testearse” al ingresar a nuestro país y por “las agresiones y hostilidades contra sus pares argentinos”.



El secretario de Políticas de Transporte del sindicato, Omar Pérez, advirtió que es “muy grave” el riesgo de contagios por la actitud de los camioneros de Brasil y confirmó que por eso “se ha cortado el paso fronterizo y de esta manera las cargas de la economía regional del Mercosur ha quedado paralizada y no se deja ingresar los camiones procedentes del país vecino”.



“La medida gremial fue adoptada luego de verificar que la mayoría de los camiones que ingresan al país son de bandera brasileña, por lo que el riesgo de contagio para el ciudadano es constante. La población argentina está en elevado riesgo de infección por la COVID-19 ante ese 70% de tráfico terrestre brasileño que atraviesa el territorio nacional”, sostuvo.



La protesta, que comenzó en la mañana de este jueves, implica el bloqueo del puente que une la Argentina y Brasil y afecta a la Aduana de nuestro país, donde se tramitan todos los papeles de migraciones de quienes quieren entrar y salir.



Según el dirigente del Sindicato de Camioneros, el conflicto comenzó cuando los choferes de camioneros que venían de Uruguayana, Brasil, se negaron a hacerse el testeo de PCR e incluso algunos presentaron “análisis de dudosa procedencia en un momento en el que la Nación vecina atraviesa un grave foco de infección por la nueva cepa de Manaos”.



La actitud de los brasileños, de acuerdo con Pérez, derivó en “maltrato, agresiones y hostilidades hacia los trabajadores argentinos” por parte de esos camioneros, que incluso “no permiten el ingreso de unidades nacionales a su país”.



“Es realmente llamativa la hostilidad de Brasil hacia los choferes argentinos, algo que el gremio camionero no tolerará ni permitirá -señaló Pérez-. La negativa a realizarse el necesario PCR para transitar por las rutas nacionales es foco de permanente contagio”.



Para el sindicalista, “en este momento, el intercambio de la divisa favorece a Brasil y por eso se ven obligados a utilizar el suelo argentino como país de tránsito para salir al Pacífico: se tomó esta medida ya que de 10 camiones que ingresan al país, 7 son de bandera brasileña y los 3 restantes son nacionales, es decir que el riesgo de contagio para la población es de un riesgo constante ante este 70% de tráfico proveniente de Brasil en territorio argentino”.



Tras asegurar que los ingresos terrestres por las fronteras nacionales “son mucho más peligrosos que los arribos aéreos, que son más fáciles de controlar”, Pérez exhortó a las autoridades nacionales y de los países vecinos a “tomar conciencia de lo que les ocurre a los trabajadores en las fronteras” y destacó que en su momento “los camioneros fueron declarados esenciales y nunca pudieron quedarse en sus casas”, por lo que exigió “controles necesarios y su inmediata vacunación”.



Y completó: “El sistema sanitario brasileño está colapsado y, encima, sus camioneros autoconvocados se niegan a los análisis de rigor. Esto debe ser acordado y respetado por las naciones. Mientras ello no ocurra, el gremio camionero se mantendrá en conflicto en un grave contexto sanitario ante la ola de miles de contagios y muertes”.