Fernández enviará tres proyectos de ley que benefician a veteranos de Malvinas

El presidente Alberto Fernández señaló esta tarde que "la sociedad argentina todavía tiene una deuda muy importante con cada uno de los hombres que participaron en el conflicto" de Malvinas, al anunciar que enviará al Congreso tres proyectos de ley con medidas para beneficiar a los excombatientes, al conmemorarse el viernes próximo el Día del Veterano y de los Caídos, cuando se cumplirán 39 años del desembarco de las tropas argentinas para recuperar el territorio.



Lo manifestó al encabezar una reunión, mediante videoconferencia desde la residencia de Olivos, del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares, en la que estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus.



El mandatario enfatizó que "la sociedad argentina y el Estado nacional todavía tienen muchas deudas que pagar a quienes lucharon y protagonizaron aquel conflicto en defensa de los intereses argentinos y creo que debemos avanzar rápidamente en poner a esos héroes en el lugar que les corresponde y no basta con llamarlos héroes, hay que hacerles más fácil la vida después de lo que les tocó vivir y es esa la obligación que tenemos".



En esa dirección, subrayó que "en aquella gesta dejaron su vida muchos argentinos, 649, y cada 2 de Abril debemos honrar su memoria, porque pelearon por la soberanía de nuestra tierra. Fueron hombres que heroicamente dejaron todo allí en situaciones muy difíciles"



Fernández enfatizó también que "no quiero dejar de rescatar a cada uno de los que peleó, de recordar a los que dejaron su vida allí como verdaderos héroes y de rescatar también la hombría y decisión de muchos hombres que volvieron, que siempre dejaron todo en la lucha que les tocó vivir y protagonizar, eran soldados y eran oficiales".



De manera virtual, también estuvieron comunicados la titular del PAMI, Luana Volnovich; el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; el director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban; los integrantes del Consejo que representan a los excombatientes –como el exjefe del Ejército Martín Balza-, a las principales fuerzas políticas y a los académicos, además de otras autoridades y legisladores.



El Jefe de Estado consideró que "en todos estos años de democracia siempre seguimos recordando el 2 de abril como un día de homenaje a los héroes y de recordación de los derechos soberanos de la argentina", a la vez que destacó: "Quiero que trabajemos mucho para que la Argentina todos los días reivindique los derechos soberanos sobre esas tierras. El día que nosotros recuperemos esas islas entonces tendrán definitivamente sentido las vidas que se perdieron allí".



"Espero que este 2 de Abril, a partir de estos proyectos, podamos hacer mejor la vida de nuestros héroes, hacerles más fácil todo el costo que significa para cualquier ser humano enfrentar la guerra, darles el lugar que en la sociedad merecen, no solamente llamarlos héroes, sino hacer más fácil sus vidas", expresó el Jefe de Estado.



En tanto, el canciller Solá dijo que "hacemos un alto en honor a los que perdieron la vida y a los veteranos que volvieron, en honor a sus familias, en honor a quiénes los lloraron y a quienes los recibieron y los tuvieron que comprender, a quienes venían heridos física, psicológica y espiritualmente, a todos ellos estamos homenajeando hoy".



Por su parte, Filmus subrayó: "Cada 2 de Abril, los argentinos lo sentimos muy cerca, es un día para recordar, para honrar, para homenajear, para colocar en el centro a aquellos que combatieron, muchos de ellos no han vuelto".



El primer proyecto de ley que enviará Fernández al Parlamento establece el "Régimen Previsional de Excepción, Especial y Optativo para el Otorgamiento de Beneficios Jubilatorios" destinado a los soldados conscriptos excombatientes de las Fuerzas Armadas que participaron en las acciones siendo civiles. Esta iniciativa ya fue votada en el Congreso por unanimidad el 16 de noviembre de 2016, pero vetada por el entonces presidente Macri el 12 de diciembre del mismo año.



La segunda iniciativa apunta a revalorizar e institucionalizar el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra otorgándole carácter de Ley nacional, que fue creado por la necesidad de garantizar el derecho constitucional a la salud, contemplando las patologías que atraviesan quienes han estado en combate. Este plan también brinda atención médica y odontológica al grupo familiar.



El tercer proyecto establece un beneficio de eximición del pago de peajes en rutas y autopistas nacionales, destinado para los ex soldados conscriptos y civiles que hubieren participado en el Teatro de Operaciones Malvinas (T.O.M.) en efectivas acciones de combate.



El Consejo, encabezado por el Presidente, surgió de la ley 27.558 sancionada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad, a instancias de un proyecto que impulsó el Ejecutivo, y se constituyó formalmente el 6 de noviembre de ese año. Tiene como objetivo trabajar en el diseño de políticas de Estado a mediano y largo plazo para consolidar el ejercicio de la soberanía sobre el archipiélago.