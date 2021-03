AGMER: “Si la propuesta salarial no satisface, ejecutaremos un plan de lucha”

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (“El paro tiene un acatamiento superior al 95% en todas las escuelas de la provincia, es el malestar que tiene todo el colectivo docente, ya sea sindicalizado o no, por la falta de una oferta salarial que recomponga los salarios de los trabajadores”, indicó el secretario Gremial de Agmer, Guillermo Zampedri, a“AGMER apuesta al diálogo y creemos que eso tiene que ser acompañado con una oferta que recupere los 36 puntos que perdimos el año pasado, para que sea analizada y discutida”, reveló.Sampedro anticipó que “si el lunes el gobierno provincial ofrece una propuesta salarial que no satisfaga a los trabajadores desarrollaremos el plan de lucha que tenemos pautado. Esperamos que el Estado provincial le dé respuesta a los trabajadores de la educación que fueron los que sostuvieron el proceso pedagógico de la virtualidad”.En cuanto a las expectativas respecto al trabajo docente para el 2021 que “la presencialidad no se puede reemplazar, entendemos que es difícil, pero con el cumplimiento estricto de los protocolos se puede garantizar”.“Sabemos que la pandemia está lejos de desaparecer, la vacuna es parte de solución, pero entendemos que el escenario es complejo”, culminó.