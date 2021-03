Presentaron el libro de Celomar Argachá en Gualeguaychú

Con un salón repleto, cumplimentando las restricciones sanitarias, este viernes se realizó la presentación del libro del profesor Celomar Argachá, que lleva un prólogo que estuvo a cargo de Fabián Rogel.En el Comité estuvieron presentes su presidente; la diputada provincial Sara Foletto, el diputado nacional Atilio Benedetti y ex diputados de la Unión Cívica Radical del departamento Gualeguaychú. Todos destacaron la rigurosidad histórica, la documentación respaldatoria y la investigación a la cual el autor dedicó días y horas en las hemerotecas de Gualeguaychú, en los diarios de Concepción del Uruguay y, sobre todo, en el archivo de la familia Racedo, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, en manos del doctor Isidoro Ruiz Moreno.La conducción del acto estuvo a cargo del dirigente local, el Dr. Lucio Benitez.Para dar comienzo hizo uso de la palabra la diputada Foletto, quien expresó que la obra de Argachá debe ser lectura imprescindible de las nuevas generaciones que se acerquen a la Unión Cívica Radical en su proceso de formación política.A su turno, refiriéndose al prólogo y a la situación de la Unión Cívica Radical, Rogel señaló que “la continuidad histórica del partido dependerá básicamente de la recuperación de la identidad, es decir repensar qué somos y qué queremos representar los radicales en el país y en Entre Ríos, y en segundo lugar, tener una vocación de poder clara de que queremos gobernar la provincia y el país”.Seguidamente, Argachá, después de ir señalando los distintos encuentros y asambleas que dieron origen al partido y a la llegada del radicalismo al gobierno de Entre Ríos, en 1914, con Miguel María Laurencena, no dejó de mencionar que la primera asamblea constitutiva se realizó en Gualeguaychú.Por último, dijo que corresponde a las nuevas generaciones no sólo hacer de Entre Ríos lo que llegó a ser en el contexto nacional, sino hacer del radicalismo también un partido potente y de gobierno como tantas veces lo fuimos en la provincia.