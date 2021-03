"La reforma del Poder Judicial es una demanda impostergable", dijo Fernández

Video: Alberto Fernández inaugura el período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional

Enviará 6 proyectos de ley al Congreso:

El presidente Alberto Fernández apuntó esta tarde duro a la Justicia al advertir que "está en crisis" y "parece vivir en las márgenes del sistema republicano".Fernández dijo que al asumir intervino la AFI para transparentar los "sótanos de la democracia", pero señaló: "Lamentablemente, no fue así. El Poder Judicial está en crisis, es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano".Cuestionó esta tarde que los integrantes del Poder Judicial "disfrutan de privilegios de los que no goza el resto de la sociedad".Al respecto, destacó que jueces y fiscales no pagan el Impuesto a las Ganancias y también por sus relaciones "corporativas" se quedan en sus cargos aún cuando exceden la edad. ."Quiero pedirle al Congreso Nacional que asuma el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Institucionalmente alguien debe ocuparse de ver lo que ocurre en la Justicia, no para interferir, sino para que se administre justicia", resaltó Fernández.Fernández sostuvo que "en Argentina de hoy hay un fiscal procesado por delitos severos como el espionaje ilegal o extorsión que sigue en funciones como si nada".1) Creará un Instituto de la Movilidad, con incentivos fiscales para las empresas que desarrollen vehículos eléctricos, bajos en contaminantes y con baterías de litio. Y ratificó el compromiso de Argentina con el Acuerdo de París y afirmó que su Gobierno está convencido de que el desarrollo en el futuro "será verde", al tiempo que adelantó medidas relacionadas con el ambiente, entre las que mencionó el consenso con las provincias para "mejorar las condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos". También anticipó que se acordó con determinadas provincias la creación de seis nuevos parques nacionales y la conservación de bosques naturales.2) Un nuevo marco legal nuevo para la producción industrial del cannabis con fines médicos.3) El envío al Congreso de una nueva Ley de Hidrocarburos, que aborde en forma integral al sector, de su extracción a la producción. “La política energética es calve para el desarrollo del país, tenemos que recuperar el autoabastecimiento, y que todos los argentinos tengan acceso a la energía”, afirmó.4) Fernández dijo que llegó el momento de revisar el cuadro tarifario que estuvo congelado todo este tiempo. "Queremos tarifar diferenciales, según la capacidad patrimonial de cada usuario", alertó, y agregó que los subsidios estatales cubrirán la diferencia. “Podrá demorar meses, hasta que tengamos el nuevo cuadro tarifario, seguirán congelados”, indicó, y confirmó que enviará un proyecto de ley para "declarar la emergencia en servicios públicos para desdolarizarlos definitivamente”.5) Destacó la importancia de tener un acuerdo nacional por la educación, con criterio inclusivos, y anunció el envío al Congreso de una nueva Ley Superior de Educación. "Quiero convocarlos a un gran acuerdo federal por la igualdad educativa", subrayó el jefe de Estado. Ante la Asamblea Legislativa, afirmó: "Mi objetivo al final de mi mandato es recomponer el cumplimiento de la meta de presupuesto educativo". Fernández recordó que, durante el gobierno de Macri se bajó la inversión educativa de 6,1% del Producto Bruto en 2015 a 4,9% en 2019. "Sin salud no hay presente, sin educación no hay futuro", dijo.6) Anunció mayor conectividad y más desarrollo de la red de fibra óptica nacional. "Seguiremos desarrollando la Red Federal de Fibra Óptica que es la red pública mas importante de América Latina. Estamos trabajando para multiplicar por 10 la potencia de nuestra red para que los argentinos estén más y mejor conectados", destacó.