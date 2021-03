Fernández denuncia "administración fraudulenta" por el endeudamiento de Macri

Salida de capitales

Alberto Fernández anunció que dio instrucciones para que se inicie una "querella criminal" destinada a determinar delitos en el endeudamiento que asumió el país durante el Gobierno de Mauricio Macri, sin la autorización del Congreso."He instruido para que se inicie una querella criminal para determinar quienes fueron los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia", dijo ante la Asamblea Legislativa.En su discurso de la Asamblea Legislativa, el mandatario también disparó contra el organismo multilateral: "A una Argentina en absoluto default el Fondo Monetario le otorgó un crédito de 55.000 millones de dólares, el más alto de su historia"."De esa cifra se desembolsaron 44.000 millones de dólares que solo se usaron para facilitar la salida de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces", recriminó Fernández.Y precisó que el crédito debe ser pagado en cuatro años: en 2022 hay que abonar 18.092 millones de dólares; el 2023, el monto asciende a 19.186 millones y en 2024 el pago de la deuda se cancela abonando 4.921 millones de dólares."Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo haya posibilitado la mas asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejantes créditos haya sido resueltas entre gallos y medianoche sin intervenciones judiciales y técnicas previas con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso nacional no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado", dijo.El presidente Alberto Fernández brinda este mediodía su segundo discurso ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el período de sesiones ordinarias. El mensaje comenzó a las 12:05 en el recinto de la Cámara de Diputados, con presencia reducida de funcionarios y legisladores.El mandatario sostuvo que se presenta ante el Congreso nacional con sus "convicciones intactas" y con "la humildad de quien puede reconocer errores y logros compartidos".Asimismo, pidió "reflexión colectiva" a las "fuerzas políticas y a la sociedad" en "circunstancias tan excepcionales" como las que se están viviendo en Argentina y en el mundo por la pandemia de coronavirus, al dejar inaugurado el 139° período de sesiones ordinarias con un mensaje ante la Asamblea Legislativa."Solo 10 días después de hablarles el año pasado, la OMS declaro una pandemia para la cual no teníamos vacunas. Se inició una crisis en la que el mundo debió aprender sobre la marcha, una crisis sanitaria que en el caso argentino coincidía con una economía escuálida, había un sistema de salud quebrado, dejaba vencer vacunas", recordó.Puso de relieve que "debíamos apagar un incendio sabiendo que otros se había acabado el agua", expresó y recalcó que "cada persona que lo necesitó, tuvo la atención necesaria. Desde el primer día tomamos decisiones y enfrentamos crisis, tuvimos que enfrentar a los que negaban la pandemia, y decían que queríamos mantener encerrada a la gente, cualquier razón se volvió válida para promover banderazos. Ni un solo día bajamos los brazos"."Este no es el logro de un gobierno sino el de una Nación puesta de pie para superar un percance", dice el Presidente y felicita a los gobernadores por su trabajo ante la pandemia", enfatizó.Señaló que el país afrontó una crisis global, en la que el mundo entero debió aprender sobre la marcha, cuando hubo "escasos mecanismos de colaboración entre los países"."Argentina tenía un escenario de extrema debilidad, con una economía escuálida y endeudada como antes jamás había estado", dijo el Presidente.Y agregó: "Vivimos una inédita calamidad planetaria. Invito a todos para sentirnos colectivamente reconocidos como sociedad. Hicimos todo lo que estaba al alcance para mitigar la enfermedad y la muerte".