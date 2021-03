El Presidente instó a "nunca más a generar un endeudamiento asfixiante"

Querella criminal

El presidente, Alberto Fernández, destacó que "con firmeza y esfuerzo" su Gobierno ha "logrado la renegociación de la tóxica deuda privada"."Es voluntad terminante e imperiosa que afirmemos el compromiso de no permitir nunca más que se genere un endeudamiento asfixiante a partir de la toma de créditos irresponsables", dijo el mandatario al dar su mensaje ante la Asamblea Legislativa.En este marco, pidió a la oposición que realice un "análisis introspectivo" y dijo esperar que "algún día hagan un mea culpa" para así "levantar los cimientos del país que han derrumbado" durante la gestión anterior.Alberto Fernández anunció que dio instrucciones para que se inicie una "querella criminal" destinada a determinar delitos en el endeudamiento que asumió el país durante el Gobierno de Mauricio Macri, sin la autorización del Congreso."He instruido para que se inicie una querella criminal para determinar quienes fueron los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia", dijo ante la Asamblea Legislativa.Fernández acusó al macrismo de haber incurrido en "administración fraudulenta" y "malversación de caudales" con el crédito multimillonario que le concedió el Fondo Monetario Internacional en 2018.En su discurso de la Asamblea Legislativa, el mandatario también disparó contra el organismo multilateral: "A una Argentina en absoluto default el Fondo Monetario le otorgó un crédito de 55.000 millones de dólares, el más alto de su historia"."De esa cifra se desembolsaron 44.000 millones de dólares que solo se usaron para facilitar la salida de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces", recriminó Fernández.Y precisó que el crédito debe ser pagado en cuatro años: en 2022 hay que abonar 18.092 millones de dólares; el 2023, el monto asciende a 19.186 millones y en 2024 el pago de la deuda se cancela abonando 4.921 millones de dólares.Fernández reconoció que su gobierno no es "infalible", pero advirtió a quienes lo "bombardean sistemáticamente" que no van a lograr sus objetivos"."No llegué a la Presidencia para ser sordo a las críticas bien intencionadas", aseguró, y dijo que su Gobierno reconoce sus errores y es "sensible a corregirlos". Y aclaró que tampoco llegó para dejarse "aturdir por sectores concentrados" de la Argentina.Asimismo, pidió terminar "con la pirotecnia verbal que sólo nos aturde" y llamó a evitar que los esfuerzos hechos este año hayan sido en vano.El presidente sostuvo que se presenta ante el Congreso nacional con sus "convicciones intactas" y con "la humildad de quien puede reconocer errores y logros compartidos"."También con la certeza de que unidos pudimos dar pasos históricos para mitigar los efectos negativos de la pandemia que aún nos asola", dijo al dejar inaugurado el 139° período de sesiones ordinarias con un mensaje ante la Asamblea Legislativa.