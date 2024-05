Cuidadores domiciliarios reclaman a IOSPER por atrasos en pagos de prestaciones

Cuidadores domiciliarios reclaman al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) por los atrasos en la liquidación de los servicios prestados. Demandan “empatía” a las autoridades de la obra social provincial y que se abonen las prestaciones a término.“Cuidamos a adultos mayores, a personas con discapacidad y también desarrollamos cuidados paliativos; estamos formados y nos encontramos certificados”, fundamentó auna de las cuidadoras, Noemí Riquelme. Y continuó: “IOSPER no nos abona lo correspondiente al mes de marzo y si bien son las familias las que tienen que reclamar por los atrasos en los pagos, nosotros también hacemos el reclamo porque la situación ya se torna insostenible y lo que más nos preocupa es que aducen no tener plata porque Provincia no les envía fondos”.El rubro se maneja como personal autónomo a través de facturaciones con monotributo. Los pagos por parte de la obra social de la provincia se realizan de forma discrecional generando inestabilidad laboral para quienes viven de ese trabajo. Las quejas contra la obra social llegan también de los afiliados quienes deben hacerse cargo de los pagos, a pesar de tener autorizadas las prestaciones. “Es una situación de incertidumbre porque no sabemos si seguir o no con este trabajo”, aseguró Riquelme.“No queremos naturalizar que las obras sociales se atrasen con los pagos de las prestaciones porque no debería ser así; los cuidadores pagamos un monotributo que vence al día 20, abonamos una línea telefónica para comunicarnos con la familia y los equipos tratantes de cada usuario al que cuidamos. Es un sostén alrededor del usuario, además de sostener nuestra propia vida”, explicó la cuidadora.“Tras una lucha en la que estuvimos seis meses sin cobrar, la situación se fue regulando, pero los meses pasados se cobró al día 26, lo que es inaceptable, porque nosotros cumplimos nuestro trabajo, al que queremos y defendemos porque estudiamos y nos capacitamos por nuestro trabajo”, completó otra de las cuidadoras, Daniela Fernández.“Muchas cuidadoras quedaron en la calle porque no tienen para pagar el alquiler”, contó la trabajadora al reclamar “empatía” a los dirigentes de IOSPER. “Nuestro trabajo no es un favor que hacemos a la obra social, sino que debe responder a sus afiliados”, argumentó al contar que, en noviembre, cobró el día 28 y este mes aun no recibió las liquidaciones correspondientes.