Macri repudió “la vacunación VIP para amigos y partidarios” en el ministerio

A más de 48 horas del escándalo de la difusión sobre el funcionamiento de un vacunatorio especial en el Ministerio de Salud, el ex presidente Mauricio Macri manifestó este domingo su “repudio” y su “indignación” por la actitud de muchos argentinos que “decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo”.Por otro lado, negó haberse inoculado contra el COVID-19. “Ante las reiteradas consultas, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido”, aseguró a través de las redes sociales.“Repudio que el gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo”, expresó el ex mandatario.El último viernes el presidente Alberto Fernández decidió pedirle la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García, luego de conocerse que un grupo de personas, entre las que se encontraban dirigentes políticos, médicos y familiares, habían sido vacunados sin turnos previos y a discreción.En Juntos por el Cambio ya habían considerado que el caso del “vacunatorio VIP” era de “una absoluta inmoralidad, hipocresía y apropiación de lo público” y criticaron que desde el oficialismo “pretendan minimizarlo con la sola renuncia de Ginés González García”.“Es hora de que rindan cuentas y de que los vacunados en forma ilegal rindan cuenta a la justicia por este delito. No robaron ningún bien material, se robaron la esperanza y la salud de muchos argentinos”, indicaron.“Han decepcionado a todos los argentinos, a sus votantes y a los opositores, mintiendo desde el inicio de la pandemia hasta con la compra de las vacunas”, afirmaron en la coalición opositora en un comunicado. Las críticas opositoras fueron todas las misma línea.“Hoy, este escándalo de corrupción en la vacunación, cuando aún faltan dosis para el personal de salud, de seguridad, docentes y los adultos mayores, nos obliga a repetir la exigencia de la publicación de datos y protocolo, que hasta ahora se ha ocultado a la ciudadanía y que permitió que se lleve adelante la aplicación de dosis a los amigos del oficialismo”, puntualizaron en la principal fuerza opositora.El comunicado llevó la firma de Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Mario Negri (UCR), Luis Naidenoff (UCR), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Cristian Ritondo (PRO), Humberto Schiavoni (PRO) y Miguel Ángel Pichetto.Este domingo el presidente Alberto Fernández se refirió, por primera vez, a lo sucedido con el escándalo del “Vacunatorio VIP”. “Es público y notorio que he debido tomar una decisión ante un hecho reprochable. Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que aunque excepcional no puede avalarse”, explicó el mandatario en una serie de mensajes que publicó en sus redes sociales.