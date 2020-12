La nueva temporada ubicó a Entre Ríos en el tercer lugar más elegido del país

Los parques termales

El ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo, enfatizó sobre la llegada de turistas este fin de semana extra largo: "ha representado un alivio para todo el sector y tenemos que reconocer el esfuerzo de los municipios y los prestadores turísticos en cuidar a los visitantes, respetando los aforos de cada lugar, el distanciamiento social, y recordando a cada instante las medidas de prevención", destacó el funcionario."Fueron más de un centenar de playas y balnearios que se habilitaron este fin de semana por parte de las localidades entrerrianas, permitiendo ubicar a la provincia como el tercer destino más solicitado por medio de la Plataforma Verano, con el 8,5 % de las solicitudes", comentó Bahillo.Con protocolos y recomendaciones emanadas de autoridades provinciales y nacionales y buen clima imperante, la costa del río Uruguay se mostró a pleno, que gracias a la mayor cantidad de espacio disponible, los cuatro días de feriado, la movilidad de los turistas y el control de las autoridades, se verificó una mayor dispersión de visitantes y residentes, evitando la aglomeración. Las playas a la vera del río Paraná también se mostraron con destacada presencia de turistas, al igual que los balnearios ubicados en ríos y arroyos del interior de la provincia.Por su parte, el secretario de Turismo, Gastón Irazusta, recordó que "una docena de complejos termales también fueron habilitados el fin de semana bajo las pautas que marca esta nueva normalidad. Al control previsto en el ingreso de cada visitante, se sumó la entrega por parte de la Secretaría de Turismo provincial de termómetros infrarrojos de lectura sin contacto a cada Complejo" y comentó que la concurrencia a los Parques termales fue destacada, "registrando en Federación, lugar donde se llevó a cabo la apertura turística provincial el pasado viernes, con 3.783 ingresos vendidos durante el fin de semana largo. En tanto que otros cuatro complejos termales ya informaron sus próximas fechas de apertura, por lo que Entre Ríos contará con la totalidad de su oferta termal disponible para esta temporada", informó.En el disfrute de piscinas por parte de los turistas, también se encuentra la oferta de parques acuáticos y parques temáticos, esparcidos por toda la provincia, ubicados en forma integrada a parques termales, o también en áreas rurales o urbanas. Una decena de ellos también fueron habilitados este fin de semana, donde se solicitó la reserva previa on line y el Certificado Verano.Irazusta también informó sobre los atractivo que se han valorizado en este nuevo tiempo, "las reservas naturales y las áreas protegidas se han convertido en atractivos muy buscados por los turistas, donde el espacio es generoso y cada una de ellas ha sumado actividades en la naturaleza de diversa índole como caminatas, avistaje de aves, cabalgatas, senderos interpretativos, actividades con cuerdas como rappel y tirolesa, travesías en kayaks, cicloturismo, e inclusive acampar o alojarse en ellos".Un gran porcentaje de estos ambientes estuvo abierto este fin de semana con protocolos adaptados a sus particularidades, como lo hizo el Parque Nacional El Palmar, La Reserva Aurora del Palmar, la reserva La Chinita en Villaguay y el Parque General San Martín al norte de Paraná.Los establecimientos rurales también conforman una oferta diferencial en esta nueva etapa, donde Entre Ríos cuenta con una vasta oferta de alojamiento y actividades. Estos lugares garantizan respirar aire puro, estar en contacto con la naturaleza o apreciar hermosos paisajes, y pueden ser alcanzados visitandolos en el día desde los destinos tradicionales de turismo en Entre Ríos, o alojándose allí mismo. La oferta de turismo rural ha recibido este fin de semana una gran convocatoria. Dicha oferta también se encuentra disponible a través de la Plataforma Pre Viaje para la temporada de verano.La pesca deportiva ha traccionado un gran volumen de turistas este fin de semana, ya que destinos como Concordia, La Paz, o islas del Ibicuy han recepcionado gran cantidad de solicitudes a través de la Plataforma Verano, y se han extendido numerosas licencias de pesca. Se aplica un protocolo adaptado para el correcto desarrollo de esta actividad.Según la información que se desprende de los municipios, de las asociaciones hoteleras y del Certificado Verano, los turistas ingresados a la provincia han sido en su gran mayoría los provenientes de provincia de Buenos Aires, principalmente localidades del norte bonaerense, del área metropolitana de Buenos Aires, y de la propia ciudad autónoma de Buenos Aires. Los turistas de Santa Fe, Córdoba, los propios visitantes entrerrianos, y los turistas de Corrientes y Chaco le siguen en procedencia.Es para destacar la incidencia de la cercanía, tal como se preveía en esta nueva etapa, los destinos del sur de Entre Ríos y de la costa del Uruguay han sido abordados por un gran número de bonaerenses, en tanto que se nota la incidencia de turistas de Santa Fe en la costa del Paraná. Casi la totalidad se ha desplazado en su vehículo particular, mientras que el alojamiento se reparte en forma equitativa entre hoteles, alquileres y casas de familiares o amigos.En cuanto a la ocupación, hay diferentes realidades ya que los municipios tuvieron la posibilidad de optar por fijar un tope a su capacidad de alojamiento, en tanto algunos decidieron trabajar este fin de semana al 50 por ciento, y otros al 100 por ciento. Además, luego de varios meses sin estar habilitada la actividad por la pandemia de Covid 19, la oferta hotelera ha sufrido cambios, en algunos casos han cerrado establecimientos, y otros alojamientos prevén abrir la segunda quincena de diciembre o a partir de enero. Hay destinos cercanos a los grandes centros poblados que este fin de semana están trabajando con una muy buena ocupación, mientras que otros destinos no superan el 50 por ciento.Hasta el martes 8 de diciembre a las 10 hs, Entre Ríos había recibido la solicitud de 45.605 visitantes para viajar a la provincia durante el fin de semana largo.La plataforma, diseñada por la Secretaría de Innovación Pública de Jefatura de Gabinete de la Nación, en articulación con el Ministerio de Turismo y Deportes, a la cual Entre Ríos fue una de las primeras provincias en adherir, fue habilitada a partir del 1° de Diciembre, y funcionó en forma correcta durante su primer semana on line. Los datos verificados demuestran que Entre Ríos recibió el 8,5 por ciento de las solicitudes, siendo el tercer distrito con mayor demanda luego de provincia de Buenos Aires (principalmente la Costa Atlántica), y la provincia de Córdoba (durante diciembre ha habilitado el turismo interno provincial).Los destinos entrerrianos más solicitados desde la plataforma Certificado Verano han sido Gualeguaychú, Federación, Colón, Concepción del Uruguay, Victoria, Ibicuy, Villa Paranacito, Concordia, Paraná, Gualeguay, San José y La Paz. Un 98 por ciento de las solicitudes han sido autorizadas, en tanto que un 2 por ciento han sido denegadas, principalmente por el control de cupos durante este fin de semana en algunos destinos. Por otra parte, ha sido satisfactorio el gran porcentaje de turistas que han llegado a la provincia con el Certificado Verano extendido, mayor a lo esperado ya que contaba con poco tiempo de aplicación previo, en tanto que a los turistas que aún no lo habían tramitado, se los instó a realizar el trámite on line.Más allá de la tarea de control de rutas y accesos para seguridad vial de los turistas, la tarea de la policía ha sido fundamental en la información brindada a los turistas, instando a mantener las medidas de prevención, y a utilizar el Certificado Verano.El Gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet había anunciado el viernes pasado en Federación, durante la inauguración de la temporada de verano, que "como la pandemia no ha concluido y la Ley tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre, he decidido prorrogar por 90 días más todas las facilidades y beneficios impositivos y de otra índole para que pueda generar un alivio y sobre todo en este tiempo que es donde se va a comenzar a trabajar y se necesita recuperar la actividad".La decisión del mandatario fue reconocida por los empresarios que se desempeñan en cámaras, asociaciones e instituciones del sector, quienes trabajaron durante muchos meses para acordar las pautas de dicha apertura.Desde el ministerio de Producción y Turismo se realizaron reuniones con los intendentes y comunas de toda la provincia. En esta tarea que se requirió de una complejidad, articulación y trabajo en sintonía con los otros ministerios provinciales, especialmente el de Salud, es que se ha conformado la Unidad Interministerial provincial para la preparación de los diversos protocolos que requiere cada actividad.Entre Ríos habilitó la reapertura turística a partir del 4 de Diciembre, exigiendo como único requisito obligatorio, el Certificado VERANO (www.argentina.gob.ar/verano), para el turista que elija cualquier destino en esta provincia.-No se exige ni PCR ni cuarentena.-Se sugiere Seguro Viajero sin obligatoriedad.Los municipios o comunas, que según sus particularidades opten por algún tipo de control de la emisión del Certificado Verano, o decidan solicitar algún requisito más para el ingreso de los turistas, pueden hacerlo en el marco de la autonomía que les concede la Constitución Provincial. De todas formas, en el transcurso del fin de semana sólo se ha sumado en pocos municipios la extensión de un permiso municipal on line complementario al Certificado Verano.En el caso de Entre Ríos, 247 destinos se encuentran en la plataforma, de los cuales 238 municipios y comunas trabajaron con autorización automática, y nueve lo hicieron en forma no automática para verificar cupos y otros aspectos vinculados a la situación de covid 19. En el caso de solicitud de otros requisitos, menos de 10 destinos han fijado cupos de turistas calculados en topes para los porcentajes de plazas disponibles por localidad o microrregión.